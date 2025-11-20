logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Fotogalería

Premios 20 de Noviembre celebran el arte y la investigación potosina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Fátima Bosch brilla en el Top 5 de Miss Universo 2025

La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 la coloca en el Top 5, destacando con su estilo único.

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 09:46 p.m.
A
Fátima Bosch brilla en el Top 5 de Miss Universo 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Fátima ya está entre las cinco finalistas de Miss Universo, pero aunque hay nervios, su familia sabe que ya la corona del certamen tiene nombre y, si no es el de la tabasqueña, no hay problema.

En una entrevista previa a la ceremonia, difundida en tik tok, Vanessa Fernández, mamá de la concursante, dijo que su hija se encontraba tranquila.

Ambas consideran que algo divino está por encima de todo.

"Dios la puso aquí, es una experiencia que él quería que viviera, va a pasar lo que él tenga planeado", indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fátima pasó al top cinco luego de la etapa de vestido de noche, en la que lució una prenda en color rojo de cuello alto y manga larga, sin transparencias de por medio, pero con figuras en dorado.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fátima Bosch brilla en el Top 5 de Miss Universo 2025
Fátima Bosch brilla en el Top 5 de Miss Universo 2025

Fátima Bosch brilla en el Top 5 de Miss Universo 2025

SLP

El Universal

La participación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 la coloca en el Top 5, destacando con su estilo único.

Fátima Bosch brilla en el Top 12 de Miss Universo 2025
Fátima Bosch brilla en el Top 12 de Miss Universo 2025

Fátima Bosch brilla en el Top 12 de Miss Universo 2025

SLP

El Universal

Fátima Bosch, representante mexicana, se destaca en el Top 12 de Miss Universo 2025, junto a otras finalistas de Latinoamérica.

Fátima Bosch en el Top 30 de Miss Universo y grita ¡Viva México!
Fátima Bosch en el Top 30 de Miss Universo y grita ¡Viva México!

Fátima Bosch en el Top 30 de Miss Universo y grita "¡Viva México!"

SLP

El Universal

Fátima Bosch, licenciada en Diseño de Moda, se posiciona entre las finalistas de Miss Universo al gritar ¡Viva México! en un acto de valentía y orgullo nacional.

¿Esperas un paquete? Así puedes rastrearlo con precisión
¿Esperas un paquete? Así puedes rastrearlo con precisión

¿Esperas un paquete? Así puedes rastrearlo con precisión

SLP

Redacción

La transparencia en el seguimiento de paquetes genera confianza en los consumidores