FESTEJAN AL RECIBIR LA COMUNIÓN

José Francisco Goldaracena, Héctor Martínez, Jorge Moreno y Patricio Magaña Licona se encontraban felices y emocionados al recibir el segundo sacramento de la Iglesia, en una emotiva ceremonia.

Al finalizar la ceremonia religiosa que se efectuó en la Parroquia de María Madre de la Divina Gracia, se reunieron en una celebración con sus seres queridos y amigos, entre ellos, compañeros de colegio.

Con sus papás recibieron a los invitados en el festejo.

Ahí, los invitados se encontraron con una serie de detalles y atractivos de buen gusto de los que disfrutaron en medio de una atmósfera plena de alegría y entusiasmo.

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