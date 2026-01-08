¡GRAN ARMONÍA!

logo pulso
Por Maru Bustos PULSO

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
A

A fin de fortalecer el afecto, la unión, armonía y valores que les unen, un entusiasta grupo de amigos se encontraron en una estupenda celebración de Año Nuevo.

Ellos, compartieron anhelos esenciales en el desarrollo de interesantes expectativas personales.

Ahí, charlaron sobre sus propósitos y anhelos a realizar este año que inician optimistas y con entusiasmo.

Además, de las anécdotas y experiencias que han vivido los últimos días de celebraciones.

Como buenos anfitriones reunieron una serie de elementos y atractivos muy acordes a la temporada.

Así, con el carisma y energía que poseen y les identifica, la pasaron intensamente bien.

