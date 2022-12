"Harry, Meghan nunca será como tu madre", asegura Darren McGrady

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Si algo nos quedó claro de la docuserie "Harry y Meghan", transmitida a través de Netflix, es que el Príncipe siente tal admiración hacia su esposa que no dudó en compararla con Diana de Gales, su madre. Además de hacer varias referencias con videos y fotografías de la princesa Diana, en el polémico documental el príncipe Harry dice, con todas sus letras: "Gran parte de lo que es Meghan y de cómo es, es muy similar a mi madre".

Esta declaración que a muchos dejó sorprendidos no fue del agrado de Darren McGrady, quien durante muchos años se desempeñó como jefe de cocineros del palacio de Kensington y de Diana de Gales, a quien atendía personalmente.

"Príncipe Harry, con todo respeto señor, Su esposa nunca será como / similar a su madre. Conocí a la princesa Diana durante 15 años. Ni siquiera cerca. #PrinceHarry #NetflixHarryandMeghan", sentenció el molesto chef a través de redes sociales.

"Recuerdo a la princesa Diana en la cocina del palacio de Kensington hablando de 'sus muchachos'... 'William es muy profundo como su padre. Harry es un cabeza hueca como yo'. Incluso en su hora más oscura, la princesa Diana respetaba a la Reina (Isabel II)", dijo el McGrady en 2020 también en su cuenta de Twitter.

"La princesa Diana estaría furiosa", asegura ex empleado del palacio tras el escándalo de Harry y Meghan.

Este mensaje tuvo varias respuestas de los seguidores de McGrady, quien se dio el tiempo de responder a algunos de ellos. Por ejemplo, dijo que Meghan tuvo la opción de casarse o no con un miembro de la familia real, y sin embargo, lo hizo. También manifestó su alegría de que ni la fallecida reina Isabel II ni Diana de Gales estuvieran vivas para ver el gesto Markle haciendo una reverencia a la soberana.

El 15 de diciembre se espera el estreno de la segunda entrega de la serie "Harry y Meghan", que constará de los episodios, 4, 5, y 6, los cuales, se cree que abordarán toda la presión mediática tras la boda real, el nacimiento de baby Archie Harrison y su renuncia como miembros senior de la monarquía británica.