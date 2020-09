Harry y Meghan abandonan sus títulos reales en aparición de TV

Desde que se dio a conocer que Meghan Markle y Harry firmaron un jugoso contrato con Netflix, parece que a los duques de Sussex la vida les ha vuelto a sonreír. El hijo de Carlos de Gales y la actriz serán invitados especiales a un programa de televisión que la revista "TIME" ha organizado para nombrar a las personalidades más influyentes del mundo.

Sin embargo, en el anuncio que "E! News" adelantó en exclusiva, ninguno de los dos polémicos personajes fue presentado como duque o duquesa, sino simplemente como Meghan y Harry, lo que nos deja entrever que han dado un paso más en la separación de la familia real de Reino Unido, aunque en la versión impresa sí les fueron puestos sus títulos nobiliarios.

De acuerdo al informe, la actriz y el príncipe participarán en el evento al lado de celebridades de la talla de John Legend, Sandra Oh y Kumail Nanjiani. "E!" dio a conocer que la lista se revelará en el sitio web de "TIME" el 22 de septiembre, el día de la transmisión del especial, y la edición completa estará disponible el viernes 25 de septiembre en su versión impresa.

Aunque la familia de la reina Isabel II ha dado a conocer que Harry siempre formará parte de la realeza, él se ha empeñado en no ser nombrado como 'príncipe'. Recordemos la conferencia que ofreció en un evento de Travalyst, en Escocia, cuando el hijo de Lady Di pidió que solo le llamaran Harry, y no príncipe Harry.

El príncipe Henry Charles Albert David, duque de Sussex, casado con la actriz Meghan Markle, y padre del pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor, de 16 meses, recientemente cumplió 36 años en medio de un polémico año desde que su vida cambió radicalmente tras la decisión conjunta de los duques de renunciar a su papel como "miembros activos" de la familia real de Inglaterra, en enero de este año.

Debido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, esta es la primera vez que "TIME100" se transmite por televisión. "En un año en el que lamentablemente no podemos reunir a la comunidad TIME100 en persona, estamos emocionados de celebrar los logros extraordinarios de los miembros de la lista de este año con una experiencia completamente nueva en ABC que permitirá que más personas participen nunca antes", dijo el presidente de los estudios "TIME", Ian Orefice.