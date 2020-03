Inditex, propietaria de marcas como Zara, Pull&Bear y Stradivarius se suma a la fabricación de cubrebocas

La empresa textil, Inditex, propietaria de marcas de ropa como Zara, Pull&Bear y Stradivarius está creando provisiones para impulsar la lucha contra el coronavirus. Según datos de Vogue US, el grupo empresarial dio a conocer que en sus instalaciones se están fabricando cubrebocas destinados a los afectados por la enfermedad.

El mundo de la moda se muestra comprometido a luchar contra las consecuencias que el coronavirus ha dejado en el mundo, desde la creación de gel antibacterial por marcas como Louis Vuitton y Armani, hasta la producción de cubrebocas,que actualmente son indispensables para evitar esparcir el virus, pues su uso es recomendado para las personas que están enfermas. De acuerdo con información de la publicación, el propietario de la marca de ropa fast fashion Zara, donará a los pacientes y médicos de España, la cantidad de cubrebocas que sean necesarios, debido a que estos productos actualmente se utilizan para evitar más contagios.

Por su parte, Forbes US informó que la compañía dijo haber donado 10,000 cubrebocas, y para fines de esta semana espera estar en condiciones de enviar 300,000 más. La publicación también señaló que actualmente estas mascarillas son el suministro médico más solicitado en España, junto con los guantes, gafas protectoras y gorros.

La sede de Inditex está ubicada en Galicia, España, lugar donde se estarán fabricando los cubrebocas, por lo que podrán distribuirse cada semana en el país gallego.

Asimismo, Vouge US informó que el equipo de Inditex estará investigando sobre la adquisición de telas de grado médico para la confección de batas, las cuales serían creadas por profesionales de la empresa, con la finalidad de darle este apoyo a los médicos y enfermeros que luchan para contrarrestar el coronavirus.