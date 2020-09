Isabel II elogia a Kate Middleton por su proyecto de fotografía

Desde hace varias semanas, específicamente en mayo, Kate Middleton pidió al pueblo inglés participar en un proyecto que reuniría las mejores fotografías sobre experiencias durante el encierro por la propagación del nuevo coronavirus y que reflejaran sus estados de ánimo y la nueva normalidad. Este plan tuvo el distintivo #HoldStill2020.

Se informó que recibieron más de 31 mil imágenes, las cuales, fueron calificadas por un panel de jueces, con quienes también estuvo Kate, duquesa de Cambridge, quien es una fanática de la fotografía. Después de un trabajo concienzudo, solo se quedaron las mejores 100 fotos que incluyen rostros de médicos y enfermeras.

La reina Isabel II prestó su voz para un video que reunió la mayoría de las imágenes sobresalientes y elogió el trabajo de la esposa de su nieto, Guillermo de Cambridge, pues se sintió inspirada por lo que vio, así lo dio a conocer a través de una carta oficial colocada en la cuenta de la familia real, en Twitter.

"Fue un gran placer tener la oportunidad de revisar varios de los retratos que conformaron las 100 imágenes finales para el proyecto de fotografía Hold Still. La duquesa de Cambridge y yo nos sentimos inspirados al ver cómo las fotografías han capturado la resistencia del pueblo británico en un momento tan desafiante, ya sea celebrando a los trabajadores de primera línea, reconociendo el espíritu comunitario o mostrando los esfuerzos de las personas que apoyan a los necesitados. La duquesa de Cambridge y yo enviamos nuestros mejores deseos y felicitaciones a todos los que enviaron un retrato al proyecto", redactó la soberana de Reino Unido y el Norte de Irlanda.

El diario "The Mirror" informó que la primera imagen elegida por Kate Middleton fue enviada por Hassan Akkad, quien trabaja en el área de limpieza en un hospital que atiende Covid-19 en el norte de Londres. Al capturar a su compañera Gimba, reveló: "El día que se tomó la fotografía, Gimba había recibido una terrible noticia de Nigeria, pues su madre se había enfermado y había sido trasladada de urgencia al hospital".

Y continuó: "Gimba lloró todo el día y estaba desconsolada porque no podía volar a casa para ver a su madre y cuidarla debido a las restricciones de viaje durante la pandemia. Ella se negó a tomarse un tiempo libre, diciendo: 'Tengo que alimentar a mis pacientes'. Tomé esta foto mientras Gimba almorzaba en la sala de profesores, después de haber preparado comidas para los dieciocho pacientes de COVID-19 en nuestra sala. Ella estaba comiendo pollo y arroz", se lee en el sitio web del medio.

Este proyecto fotográfico se centró en tres áreas: Ayudantes y héroes, Tu nueva normalidad y Actos de bondad, y las miles de personas que participaron trataron de plasmar en un momento inmortal sus experiencias encerrados en casa, sin la posibilidad de abrazar a los seres queridos.

El texto de la reina Isabel II fue escrito desde el castillo de Balmoral, donde se encuentra la soberana tras pasar varios días confinada en el castillo de Windsor acompañada del príncipe Felipe, duque de Edumburgo, su esposo.