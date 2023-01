J.R Moehringer, el escritor fantasma de las memorias de Harry

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Detrás de las vivencias del príncipe Harry en "Spare", se encuentra el nombre de J.R Moehringer, el escritor fantasma que le dio forma a los testimonios del duque de Sussex, quien ha arremetido contra el príncipe William, heredero al trono y más integrantes de la familia británica.

Previo a la publicación de sus memorias, el pasado 10 de enero, se supo que el gran acierto de Harry había sido elegir al periodista Moehringer, pues aunque el trabajo del autor en este ámbito es escaso, ya ha sido reconocido antes por escritos autobiográficos como "El bar de las grandes esperanzas", en el que comparte vivencias personales, y "Open", obra autobiográfica dedicada al tenista, Andre Agassi.

¿Quién es J.R. Moehringer?

John Joseph Moehringer, conocido como J.R. Moehringer, es un escritor fantasma y destacado periodista que colabora en diarios como "The New York Times". Su pasión por la escritura lo llevó a ser acreedor del premio "Pulitzer" de periodismo en el año 2000, gracias a su crónica 'Crossing Over', en la que habla sobre la segregación racial.

Las situaciones que vivió el autor durante su infancia, desde el abandono de su padre hasta el pequeño hogar que habitada, fueron plasmada en la novela "The Tender Bar: A Memoir", que llegó a la pantalla grande en octubre de 2021 con la película "The Tender Bar", dirigida por George Clooney y protagonizada por Ben Affleck.

De acuerdo con "Forbes": "Crecer en la pobreza marcó el carácter del escritor, que también encontraba en su madre los rasgos que normalmente se asocian a la hombría: el coraje, la persistencia, la determinación y hasta la dureza". Precisamente, sus vivencias de la infancia en el bar 'Dickens' de Long Island, fueron las que lo convirtieron en la estrella del periodismo que ahora es.

Por eso, no es de sorprender que Harry eligiera al estadounidense para acompañarlo en sus memorias, pues su labor en las obras mencionadas, además de sus colaboraciones para retratar la vida Phil Knightm, fundador de Nike y del ladrón de bancos, Willie Sutton, le han valido el reconocimiento esencial con el que cuenta, y que seguramente le ayudará a conseguir un nuevo éxito con "Spare".

J. R. Moehringer "fue el genio fantasma escogido para escribir la biografía superventas del tenista Andre Agassi y, ahora, consolidará su leyenda con un nuevo encargo: las memorias del príncipe Harry", aseguró "Vogue". Hasta ahora, no hay razón para dudar del talento del escritor, aunque algunos medios han dicho que la decisión de Harry no está basada en ello, sino en una recomendación directa de George Clooney, su amigo.

La fuerte revelación de "Spare" sobre la familia británica

Después de que "The Guardian" obtuviera una exclusiva del fragmento de la obra durante la semana pasada, las especulaciones sobre la información que revelaría el príncipe Harry no se hicieron esperar. En seguida, la afirmación de que el príncipe William, heredero al trono, había cometido agresión física contra Harry llamó la atención de los medios.

"La confrontación se intensificó hasta que William me agarró por el cuello, arrancándome el collar y tirándome al suelo", describió Harry en su libro, en donde también aseguró que el heredero al trono le pidió no contara nada a su esposa, Meghan Markle. "Ella quedó terriblemente triste por la pelea", aseguró el duque, quien compartió lo sucedido con Meghan.

Hasta entonces, estaba claro que el duque de Sussex había dejado atrás su vida como integrante de la familia real, y en esta ocasión, compartiría sus memorias desde el hombre que ahora es.