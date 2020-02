Kate Middleton habla por primera vez de su maternidad

Por primera vez, Kate Middleton habló sobre la maternidad, los desafíos que tuvo durante sus tres embarazos y los métodos que usó en cada uno de ellos, además, la duquesa de Cambridge también reveló que el nieto de la reina Isabel ll la animaba con palabras cariñosas mientras nacían sus bebés.

Durante una entrevista con Giovanna Fletcher para un episodio de su podcast "Happy mum, happy baby" titulado "La duquesa de Cambridge en los primeros años", Kate Middleton reveló que sufre hiperémesis gravídica, una forma severa de náuseas matutinas.

De acuerdo a lo que contó la mamá del príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, cuando llegó el momento del parto recurrió al hipnoparto, una terapia para afrontar la llegada del bebé con menos miedo y para reducir el dolor. "Realmente vi el poder de eso, la meditación y la respiración profunda son cosas que te enseñan en hipnoparto, cuando estaba realmente enferma me di cuenta de que esto era algo que podía controlar. Supongo que durante el parto fue enormemente poderoso", reveló Kate Middleton.

La nuera del príncipe Carlos también mencionó que cuando dio a luz no se encontraba sola, pues el príncipe William estuvo cerca para apoyarla y animarla con dulces palabras; sin embargo, Kate Middleton mencionó que su esposo no podía ayudarla mucho.

"Sabes, William no sintió que pudiera hacer mucho para ayudar y es difícil para todos verte sufrir sin realmente poder hacer algo al respecto", dijo la duquesa de Cambridge en el podcast.

La cuñada de Harry de Sussex confirmó que la maternidad es un "desafió constante", pues asegura que "las mamás siempre cuestionan sus propias decisiones y sus propios juicios" y por otro lado recordó su infancia y agradeció a sus papás por lo mucho que se "sacrificaron por ella y sus hermanos", además reflexionó sobre cómo le gustaría que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis la recordaran.

"Ayudándolos con las tareas de matemáticas y con la ortografía, o aquel día que intentamos cocinar unas salchichas en una hoguera, pero no lo conseguimos porque todo estaba demasiado húmedo, los días en la playa y los juegos con botas de agua", dijo Kate Middleton.

O algo como la última fotografía que le tomó a su hija por motivo de su cumpleaños en la que muestra a la princesa Charlotte oliendo una flor. "Son momentos que significan mucho como madre, en un mundo ideal, es lo que me gustaría hacer", añadió la esposa del príncipe William.