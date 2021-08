La duquesa de York invita a viajar a la época victoriana en su primera novela

LONDRES (EFE).- Sarah Ferguson, ex esposa del duque de York, explorará la época victoriana en su primera incursión en la literatura para adultos, con una novela histórica que describe como "fabulosa y arrolladora".



"Her heart for a compass" ("Su corazón por una brújula"), publicado este verano por Mills & Boon, editorial dedicada a los libros románticos de ficción, está basado en la vida de la tía abuela de Ferguson, Lady Margaret Montagu Douglas Scott.

En un video promocional, la autora, de 61 años, describe a la protagonista de la novela como una "dama muy rebelde" que "desafía los escalones de la alta sociedad" para alentar a los lectores a "luchar por su propia verdad".

"Emprende este viaje conmigo desde los salones de Windsor a las casas de campo de Escocia e Irlanda, y luego a los barrios bajos de Londres, cruzando después los mares hasta llegar al bullicio y ajetreo de la ciudad de Nueva York en 1870", invita en el vídeo Ferguson, vestida de época y mirando intensamente a cámara y a la distancia.

La duquesa de York, divorciada del príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, ya había publicado libros infantiles, un tomo sobre la vida de la reina Victoria (1819-1901) y sus propias memorias.

Aunque "Her heart for a compass", un libro del que Ferguson asegura sentirse "profundamente orgullosa", no refleja una historia autobiográfica, sí que muestra algunos paralelismos que comparte la autora con la heroína: "ella es pelirroja, está decidida a abrirse camino en la vida y, como yo, puede ser testaruda".

La duquesa de York fue una de las productoras de la película "Young Victoria" (2009), interpretada por Emily Blunt, y en la que una de sus hijas, la princesa Beatriz, tuvo un pequeño papel.

Ferguson también trabajó en un documental sobre la princesa Louise de Sajonia-Gotha-Altemburgo, madre del príncipe Alberto (marido de la reina Victoria), y tiene una serie de libros infantiles conocida como "Budgie the Helicopter".