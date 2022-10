La reina Margarita de Dinamarca se disculpa, pero no da marcha atrás

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 3 (EL UNIVERSAL).- La decisión de la reina Margarita de Dinamarca sobre retirar el título de príncipes a cuatros de sus nietos, los hijos del príncipe Joaquín de Dinamarca, ha causado mucho impacto, principalmente a la familia involucrada.

Desde las declaraciones del Príncipe en las que asegura que sus hijos, los aún príncipes Nikolai, Félix, Henrik y la princesa Athenea están siendo maltratados hasta el acoso escolar que está recibiendo la pequeña.

Ante eso, la reina Margarita decidió emitir un nuevo comunicado sobre la situación en el que aclara los motivos de su decisión y pide una disculpa por "subestimar" los sentimientos de su familia.

En las primeras líneas del comunicado se puede leer: "Hay fuertes reacciones en los últimos días a mi decisión sobre el futuro uso de títulos para los cuatro hijos del príncipe Joaquín. Por supuesto, me afecta".

Posteriormente, Margarita II de Dinamarca, quien ha estado en el trono por 50 años y 261 días, reafirmó el motivo que la llevó a tomar la decisión. "Llevar un título real implica una serie de deberes y tareas que en el futuro restringirán a menos miembros de la familia real".

Además, agregó un tema que ha circulado alrededor de las monarquías en los últimos años, el reducir costos. "Es mi deber y deseo como reina asegurar que la Monarquía se forme siempre en pacto con el tiempo. A veces requiere tomar decisiones difíciles y encontrar el momento adecuado siempre será difícil", explicó la Reina.

Sin embargo, Margarita II no es ajena a los señalamientos que ha hecho su hijo, el príncipe Joaquín sobre el sentir de su familia después del anuncio. "He tomado mi decisión como reina, madre y abuela, pero como madre y abuela he subestimado lo mucho que sienten mi hijo menor y su familia. Lo siento por eso".

Finalmente, la Reina agregó: "Que nadie dude que mis hijos, suegros y nietos son mi gran alegría y orgullo. Espero que ahora como familia podamos encontrar la paz para superar esta situación nosotros mismos".

La decisión que ha tomado la reina Margarita y que entrará en vigor en 2023 no afecta a sus otros cuatro nietos, hijos del príncipe heredero Federico y la princesa Mary: Christian de 15 años, Isabella de 14 años y los mellizos Vincent y Josefina, de 11 años.