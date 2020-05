Las almendras son buenas para el corazón

Si buscas un snack saludable, la almendra es la opción ideal, ya que además de su delicado sabor y dulce aroma, resulta ser un alimento sumamente benéfico para el corazón y para la prevención en general de enfermedades cardiovasculares o la reducción del colesterol.

Es usado mucho en la repostería, en pasteles, galletas y dulces; sin embargo, se recomienda comerlo solo para obtener todos sus beneficios y no sumar grasas y calorías. Y lo mejor es comerlo frecuentemente, sin excederse. En "Menú" de EL UNIVERSAL te decimos por qué un fruto tan pequeño puede ayudar tanto a un órgano tan importante como lo es el corazón.

Los frutos secos tienen un sabor delicioso y cuentan con múltiples propiedades, entre las que destacan la prevención de enfermedades cardiovasculares. Según la Fundación Española del Corazón, cuando se sustituyen productos ricos en ácidos grasos saturados por frutos secos ricos en ácidos grasos insaturados, la dieta mantiene la misma energía y además se favorece la reducción del colesterol, lo cual trae como consecuencia la prevención de enfermedades del corazón.

Y avocándonos específicamente en las almendras, conviene decir que de acuerdo con "El pequeño Larousse Gastronomique" en español, este fruto originario de Asia, es muy rico en lípidos y en vitamina E, la cual protege al corazón y tiene un efecto antioxidante. De hecho, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, esta función antioxidante ayuda a prevenir la formación de células cancerígenas y de enfermedades degenerativas de los diferentes órganos.

Aunado a lo anterior, la almendra dulce presenta un elevado contenido en grasas insaturadas, que como ya dijimos, benefician la salud cardiovascular y no solo eso, sino que de acuerdo con un estudio publicado en la Revista Costarricense de Salud Pública, reducen considerablemente los niveles de colesterol malo, el cual se caracteriza por acumularse en las arterias y obstruirlas.

Sobre esto hay que acotar que según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), el colesterol alto está relacionado con enfermedades graves, como las cardiopatías, la angina de pecho y los accidentes cerebrovasculares, por lo cual consumir almendras es una buena manera para proteger a tu organismo de estos padecimientos.

Así que si buscas cuidar tu salud cardiovascular no dudes en darle una oportunidad a este fruto seco que además de delicioso es muy saludable e incluso te ayudará a acelerar tu sistema digestivo gracias a su gran cantidad de fibra, por lo cual puedes matar dos pájaros de un tiro y obtener un escudo protector para tu corazón y un arma para mejorar tu digestión.

Lo recomendable es no comer más de 20 almendras diario para no exceder las calorías que aportan.