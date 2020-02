Latinos dan pistoletazo de salida a su evento de moda en Nueva York

Creadores de Venezuela, México, Colombia, Perú y República Dominicana, además de la española Agatha Ruiz de la Prada, dieron este lunes en Nueva York el pistoletazo de salida a la pasarela de Diseñadores de Moda de Latinoamérica, que este año celebra su décimo aniversario.



El evento, que comenzó como el Uptown Fashion Week creado por la dominicana Albania Rosario, se realizaba en el corazón de esa comunidad en el Alto Manhattan, fue creciendo, cambió de nombre y hace cuatro años bajó a la zona metropolitana de Manhattan.



Ruiz de la Prada, que se les unió cuando el evento cambió de sede, se ha convertido en una especie de madrina para latinos que buscan hacerse de un espacio en la competida pasarela neoyorquina y hasta les "regaña" si algo no le gusta.



Los latinos la han adoptado y recibido con mucho cariño, aseguró a Efe la diseñadora, que este martes encabeza los desfiles del grupo y que destacó el talento desconocido de muchos modistos en Latinoamérica.



"En este momento la música más escuchada es la latina y lo que pretende Albania es que la moda latina se convierta en la preferida. Ese es nuestro propósito", señaló Ruiz de la Prada durante el evento al que este año se unió como socio Fashion TV y se sumó además el respaldo de la revista Vogue de Latinoamérica.



"Ahora lo que hace Albania se está copiando en otros países. Un 'fashion' dentro de un Fashion Week", agregó la diseñadora al referirse a la esperada Semana de la Moda de Nueva York, que comenzó el pasado 7 de febrero, y a otros países donde asegura han surgido otras pasarelas paralelas.



Rosario destacó por su parte que el camino ha sido difícil. "Comenzamos con seis diseñadores latinos radicados en Nueva York y hoy trabajamos con más de 50 alrededor del mundo en Corea del Sur, Dubai, Suiza, Nueva York y en septiembre en Milán", indicó la fundadora del evento, que emigró de su país sin saber inglés y con el sueño de ser modelo.



Al percatarse de que su estatura no le permitiría hacer realidad ese sueño, trabajó como voluntaria cuatro años en la Semana de la Moda que se realiza en esta ciudad, donde notó la ausencia de diseñadores latinos, lo que le llevó a fundar el Uptown Fashion Week.



"Nos han recibido muy bien (en los países donde realiza el evento), el trabajo de los latinos se está notando en estas plataformas internacionales", aseguró.



"Lo más difícil fue hacer que las personas a las que recurrí al principio vieran mi visión y creyeran en el proyecto. Todavía sigue siendo difícil porque tienen que ver para creer", lo que cree no ocurre en el mercado anglo, indicó.



Rosario destacó el apoyo que el evento ha tenido de Ruiz de la Prada "nuestra madrina, presidenta honoraria y que ha llevado la voz internacional de la plataforma, es nuestra ángel de la guarda. He aprendido mucho con ella. Me ha invitado a otros desfiles para que vea la producción y aprenda" del evento.



Indicó además con satisfacción que la plataforma sigue creciendo y que a finales de mayo Diseñadores de Moda de Latinoamérica estará presente por primera vez con un pabellón con 12 creadores en una expoferia que se realizará en esa ciudad.



Además de Ruiz de la Prada mostrarán sus trabajos en esa pasarela Willfredo Gerardo, de origen mexicano, el peruano Yirko Sivirich, Douglas Tapia (Venezuela), Cenia Paredes y Ana Rafé Alcantara (República Dominicana), Mauricio Souza (Colombia) y como invitada Kateria Remez (Rusia).