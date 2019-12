Lo que debes saber sobre los suéteres de Navidad

Los suéteres feos de Navidad (conocidos así por el término en inglés ugly Christmas sweater) son una de esas prendas que pasaron de ser vergonzosas a estar de moda cada año durante la época decembrina.

Y no es que precisamente esta pieza sea fea, sino que recuerda a los suéteres tejidos que las abuelas regalaban a sus nietos cuando eran pequeños. De ahí que esta prenda traiga a la mente momentos de la infancia y de la familia.

Si bien su popularidad surgió en los años ochenta (de la mano del comediante Bill Cosby), fue a partir de 2001 cuando esta pieza tuvo un repunte notable en las tiendas debido a que en algunas empresas de Canadá y Estados Unidos organizaban pequeños concursos para ver quién llevaba el suéter más llamativo.

Justamente, esa es la clave de esta tendencia: encontrar el diseño más original, ya sea por su colorido o por su sentido del humor.

Algunas características de esta prenda son los colores verde o rojo, así como las representaciones cómicas de muñecos de nieve, renos, pinos e, incluso, de Santa Claus.

Portar un suéter feo durante esta época se ha convertido en toda una tradición para muchas familias, a tal grado que el tercer viernes de diciembre se celebra en Norteamérica el Día Nacional del Suéter Feo de Navidad (este año será el día 20).

Aprende a usarlo

Aun cuando esta prenda puede considerarse casual, se ve bien tanto con pantalones formales como con jeans. Para lucir lo mejor posible uno de estos suéteres, asegúrate de elegir un corte que te favorezca, así como una talla correcta.

"Los suéteres son piezas básicas en el clóset porque, además de protegerte del frío, le dan formalidad a tu look", considera la coordinadora de moda Anamárgara Rodríguez.

Para las mujeres, una opción es combinar esta prenda con una minifalda de piel, unas medias gruesas y unos botines negros. Mientras que, para los hombres, unos pantalones formales de lana y zapatos con agujeta son perfectos para conseguir un buen look.

"Aunado a esto, un suéter es ideal para llevar el estilo de 'capa sobre capa'. Así, es posible ir quitando o sumando piezas con el paso de las horas o el cambio de clima", señala la especialista de moda.

En marcas como C&A, Benetton, Forever 21 y H&M puedes encontrar varios modelos originales y muy divertidos para contagiarte del espíritu de la Navidad.