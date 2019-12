Los escándalos de la realeza este 2019

El 2019 estuvo lleno de momentos inolvidables, algunos de ellos, incluso, pasarán a la historia. Este año, monarquías, principados, imperios y ducados de todo el mundo dieron mucho de qué hablar.

Algunas casas reales dieron la bienvenida a nuevos integrantes, como el nacimiento de Archie Harrison Mountbatten-Windsor, hijo del príncipe Harry y Meghan Markle, y otras con el nombramiento de nuevos emperadores, como el caso de Naruhito de Japón, pero no todo fue color de rosa. Aquí te presentamos un recuento de los escándalos y celebraciones de la realeza que nos dejaron boquiabiertos este 2019.

1. El sultán de Malasia y la ex Miss Moscú: del amor al odio en menos de un año

A inicios de este año, el sultán de Malasia, Muhammad V sorprendió a su reino al abdicar a tan solo dos años de haber asumido el trono y aunque las razones no han sido muy claras, al exgobernante se le relacionó sentimentalmente con Oksana Voevodina, exreina de belleza de origen ruso.

La velocidad de su noviazgo a la boda preocupó a los habitantes del país del sultán, pero no fue hasta el embarazo de la modelo rusa que el verdadero escándalo explotó. Tras pocos algunos meses de haberse casado, se reveló que Oksana Voevodina estaba en espera de su primer hijo con el exsultán de Malasia, pero mientras ella hablaba con la prensa de su feliz estado, el sultán le pidió el divorcio con una de las leyes más radicales del islam porque -supuestamente y antes de casarse-, ella se desnudó en un reality show de televisión. Osaka se refugió en uno de los palacios del exrey y dio a luz a su hijo, pero desde entonces se enfrenta en una batalla mediática con su el sultán por la paternidad de su hijo, a quien Muhammad V se niega a reconocer como suyo.

2. El duque de Edimburgo y su aparatoso accidente automovilístico

El esposo de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, vivió una situación alarmante este año, lo provocó que a los 97 años se le retirara la licencia para conducir en Inglaterra. En enero, el duque se deslumbró con la luz del sol y chocó contra otro automóvil mientras manejaba una Land Rover. El papá del príncipe Carlos no resultó herido, pero su vehículo terminó de lado y testigos en la escena aseguraron que se veía perturbado.

Además, una de las pasajeras del otro automóvil sufrió una fractura en la muñeca. En una carta que fue publicada por "Mirror", el duque ofreció disculpas a la mujer por lo sucedido: "Estoy muy arrepentido por las consecuencias", dijo.

3. La polémica boda del rey de Tailandia

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn, es el monarca más rico del mundo y se casó por cuarta vez con su guardaespaldas personal, Suthida Tidjai, en el Salón del Trono Ampornsathan del Palacio Dusit de Bangkok, en mayo de este año. La boda tomó por sorpresa a muchos. Las imágenes y videos de la fastuosa ceremonia nupcial le dieron la vuelta al mundo, ya que uno de los rituales obligó a la exazafata hincarse ante los pies del rey mientras a ella le vertían agua "sagrada" en la cabeza.

4. El noviazgo de la princesa Martha Louise de Noruega y su galán el chamán

La princesa Martha Louise de Noruega y su novio, el autodenominado chamán Durek, han sido protagonistas de varios titulares de noticias. Tras gritar a los cuatro vientos la naturaleza de su relación y hablar de su intimidad y promover sus creencias para la cura de ciertas enfermedades, se le retiró a Martha Louise la capacidad de hacer uso de tu título nobiliario.

Frente a esto, la exprincesa y su novio se han dedicado a compartir con otros famosos como el cantante Luis Miguel, Antonio Banderas y Gwyneth Paltrow sus creencias y estilo de vida.

5. El rey emérito Juan Carlos I de España abandonó la vida pública después de que su hijo el rey Felipe lo rechazara en un desfile militar

Cinco años después de su abdicación, el rey Juan Carlos I planeaba acompañar a su hijo, el rey Felipe VI y su esposa la reina Letizia, al desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Sevilla, pero su hijo y su nuera no creyeron que su presencia fuera necesaria, pues los escándalos que lo han perseguido por varios años por supuesta corrupción y sus affairs podrían afectar la dañada imagen que aseguran tiene la familia real de España en estos momentos.

6. El compromiso de la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli

La princesa Beatriz, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y Edoardo Mapelli, especialista en bienes raíces, anunciaron su compromiso en septiembre a través de sus redes sociales.

"Estamos extremadamente contentos de poder compartir la noticia de nuestro reciente compromiso", dijeron en un comunicado. "Ambos estamos muy emocionados de embarcarnos en esta aventura juntos y estamos ansiosos por casarnos. Compartimos intereses y valores similares y sabemos que esto nos ayudará en los próximos años, llenos de amor y felicidad".

7. El rey Carl XVI Gustaf de Suecia le retiró a cinco de sus nietos sus roles reales

El palacio real de Suecia anunció, en octubre de este año, que cinco de los nietos del rey Carl XVI Gustaf fueron despojados de sus roles reales. Los niños, de entre 1 y 5 años, son hijos de Carl Philip y su esposa Sofía, y los hijos de la princesa Madeleine, quienes no tendrán deberes reales cuando crezcan.

8. El rey de Tailandia presenta a su concubina y luego la despoja de su cargo

A tan solo tres meses de su boda, el rey de Tailandia sorprendió al mundo al presentar a su concubina en una ceremonia a la que asistió la reina, su esposa. Sineenat Wongvajirapakdi es el nombre de la que fue amante del rey, pues dos meses después de su nombramiento, el excéntrico rey le quitó el título real y hasta su rango militar por deslealtad, así lo reportó la BBC.

9. El emperador Naruhito llegó al trono de Japón

El 1 de mayo, el emperador japonés Naruhito ascendió al trono y completó oficialmente el proceso con un antiguo ritual frente a los líderes mundiales, en octubre de este año. El emperador de 59 años se convirtió en emperador después de que su padre, el emperador Akihito, abdicara dolorosamente por razones de salud.

10. La familia real Británica siempre en el ojo del huracán

Una de las familias de la realeza europea que nunca deja descansar a la prensa del corazón es la que encabeza la reina Isabel II, que este año protagonizó varios escándalos. En abril se dio a conocer una foto que puso en riesgo el matrimonio del príncipe William y Kate Middleton, pues dejó ver al heredero del trono inglés muy sospechoso con Rose Hanbury, una de las mejores amigas de Kate y quien después se convertiría en la supuesta amante.

Otro polémico caso es el que protagoniza el príncipe Andrés por la amistad que tuvo con el pederasta Jeffrey Epstein, además de las acusaciones de abuso sexual en su contra y presunto desvío de fondos. Y, por mencionar otro, fue el momento protagonizado por las lágrimas de Meghan Markle, durante su gira por África, al confesar en una entrevista que no ha sido fácil su vida en la realeza.

11. El divorcio de la princesa Haya de Jordania y el jeque de Dubai

Este año también fue muy adverso para el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, líder de los Emiratos Árabes Unidos, y la hija del rey de Jordania, la princesa Haya Bint Al Hussein, quien escapó del poder de su esposo y ahora enfrentan una controversial batalla legal por la custodia de sus hijos en tribunales londinenses, lugar al que escapó la princesa Haya de Jordania para interponer su caso, desatando toda ola de especulaciones y rumores.