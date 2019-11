Los secretos de Ralph Lauren se revelan en documental de HBO

¿Cómo es que un joven sin conocimiento sobre diseño de modas pudo construir todo un imperio global multimillonario?

La pregunta encuentra su respuesta a través del documental "Very Ralph".

Por la señal de HBO hoy a las 23:00 horas se estrena el programa que profundiza en la vida del diseñador de moda Ralph Lauren desde que creó su primera línea de corbatas a finales de los 60 y con tan sólo 28 años, hasta llegar a sus más recientes creaciones exclusivas.

Mediante entrevistas a familia, periodistas, colegas y celebridades como Anna Wintour, editora en jefe de Vogue Estados Unidos.

Pero la influencia de Ralph no sólo se limitó a la moda, también es parte importante de la industria del espectáculo. Por ejemplo una forma de homenajearlo en la serie de los 90 "Friends" fue haciendo que el personaje de Rachel Green (Jennifer Aniston) trabajara en su empresa y el propio Lauren hizo un cameo en uno de los episodios.

Con la transmisión de "Very Ralph" concluye la temporada de documentales de HBO; todas las producciones originales están disponibles en la app HBO GO.