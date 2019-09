Louis Vuitton llega al mundo de League of Legends

De las pasarelas a los escenarios virtuales. Louis Vuitton, una de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda, fabricará un estuche portátil para la Copa del Invocador del Mundial de League of Legends 2019.

La compañía francesa vestirá a los campeones (personajes) del videojuego y accesorios virtuales. Estos podrán usarse durante el mundial. El costo aproximado por traje estará en 10 dólares. Además, Louis Vuitton y Riot Games presentarán una colección de ropa, bolsas y carteras diseñadas por Nicolas Ghesquière.

Desde su lanzamiento en 2009, League of Legends, se ha convertido en el videojuego más jugado en PC. Hoy se tiene un registro de 8 millones de usuarios diarios. Esta no es la primera vez que una marca de moda viste a los personajes de un juego. En agosto de este año, Moschino patrocinó al videojuego "Sims 4".

El mundial de LOL arrancará el 2 de octubre en Berlín, con la fase de apertura y de grupos. Para luego celebrarse los cuartos de final en Madrid. Antes de dar paso a las semifinales, a partir del 26 de octubre. Con la final celebrándose en París el 10 de noviembre.