¡Luce radiante en Navidad!

Estos días previos a la Nochebuena, son los más intensos, en cuanto a eventos y compromisos sociales: Las cenas de empresa, las comidas con amigos, las veladas en familia, las compras.

Con una agenda tan apretada, los esfuerzos de todo el año por mantener un buen aspecto por fuera y el equilibrio por dentro pueden caer en saco roto.

¡Precisamente ahora que quieres rozar la perfección!

TÚ MEJOR CARA

Recupera la calma porque no está todo perdido. Tanto si aún te sobra algo de tiempo para ti, como si necesitas simplificar al máximo los minutos frente al espejo, te enseñamos algunos trucos de belleza para que muestres tu mejor cara en estas fechas tan señaladas.

LIMPIEZA

Siempre la elegimos como uno de los pilares fundamentales de una piel sana, cuidada y bonita. Y es que, por muy rápido que te quieras preparar para todos tus eventos, si no cumples esta primera premisa, no podrás conseguirlo a tiempo.

No te quita más de cinco minutos, dos veces al día y te asegura tener la piel preparada para horas de maquillaje o actividad frenética.

COLOR Y LUMINOSIDAD

Aunque cuidemos al detalle los tres aspectos anteriores, no logramos un rostro descansado.

Es entonces cuando entran en juego los básicos de maquillaje: Elige una base de larga duración, cubre las manchas con un corrector dos tonos más claros, presta atención a la mirada, peina las cejas, da volumen a las pestañas, un toque de colorete y ¡lista!

EYELINER

Por muchos problemas que puedan surgir con el "eyeliner", puedes cumplir con esta rutina en solo cinco minutos. No olvides deshacer tus pasos antes de acostarte.

AGUA Y AGUA

Agua para ti, agua para tu cuerpo.

Es casi imposible no brindar con tus amigos, compañeros y familiares en estas fechas.

Pero sin excesos.

El alcohol causa estragos en el organismo y la piel no puede escapar de ellos.

Tanto para ti, como para tu cuerpo, opta por el agua.

Hidrata la piel en esta época de frío y notarás la diferencia.

TACONES

No te bajes de los tacones.

Si de verdad te gustan los zapatos de tacón, no renuncies a ellos por muy larga que sea la noche. Busca unas plantillas de gel que ayuden a soportar el impacto sobre la planta del pie y baila hasta que amanezca sin dolores.

PRENDAS DE VESTIR

Elige con tiempo los "modelitos". Cuánto menos tiempo pierdas arreglándote, más tiempo estarás con los tuyos. Por eso, ten preparada la ropa que quieres llevar en cada uno de tus compromisos sociales. Si, llegado el día, tienes problemas con la cremallera (el turrón ya se está haciendo notar), no tengas miedo de recurrir a una faja. Las famosas han confesado que las llevan y no se avergüenzan de ello, ¿por qué no podemos hacerlo el resto de mortales?

GRANITOS

Alerta: granos. Los cambios hormonales son solo una de las razones por las que nos puede salir una espinilla de última hora.

Limpia bien el rostro, hidrata y tapa la imperfección con un corrector de color verde.