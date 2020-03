Meghan Markle no utiliza título de alteza real

El príncipe Enrique y Meghan Markle podrán decir adiós definitivamente a sus compromisos institucionales como miembros ´senior´ de la Familia Real británica, en unos días.

Podrán ser financieramente independientes para poder ganar su propio dinero y podrán vivir lejos del país que vio nacer al duque de Sussex.

Han renunciado a varios beneficios que la Reina les ha impuesto. Dejar de usar su título de alteza real; mantienen el de duques de Sussex y el veto a comercializar con la palabra ´royal´, que solo está reservada para los miembros de la realeza. Meghan ya no figura como alteza real en una de las organizaciones de la que es patrona.

La entidad Smart Works, de la cual Meghan es patrona desde enero de 2019, ha eliminado todas las menciones que se refieren a ella como alteza real o como ´royal´ en su página web y solo la menciona como duquesa de Sussex, tal y como ha adelantado People.

Esta entidad busca que las mujeres desempleadas consigan la confianza necesaria para que puedan enfrentarse a sus entrevistas de trabajo.

Uno de esos pilares es la ropa que llevan cuando se encuentran ante un futuro empleador y es ahí donde Meghan aportó con una colección cápsula destinada para este colectivo.

CONDICIONES

En el último comunicado, los Sussex ya expresaron su malestar con algunas de las condiciones de la Reina.

Así, aseguraron que "si bien la monarquía o la Oficina del Gabinete (departamento del gobierno británico) no tienen jurisdicción sobre el uso de la palabra ´royal´ en el extranjero, el duque y la duquesa de Sussex no tienen intención de usar ´Sussex Royal´ ni ninguna interacción de la palabra ´royal´ en ningún territorio (ya sea dentro del Reino Unido o no) cuando se finalice la transición en la primavera de 2020.