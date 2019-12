Miss México explica el origen de la icónica vuelta en Miss Universo (VIDEO)

Esa vuelta fue de denme mi corona por Sofia Aragón será #MissUniverse2019



pic.twitter.com/j8kIFdocYp — COC ?INE. (@Cocaainero) December 9, 2019

Miss México, Sofía Aragón aún vive el sueño de haber sido la segunda finalista de Miss Universo 2019 y, ahora, con tranquilidad revela uno de sus secretos que, dice ella, también impactó para llegar al grupo de las tres mujeres más bellas: el movimiento "huracán".La originaria de Jalisco reveló que la vuelta de "huracán" era un as bajo la manga que tenía escondido, el cual recibió muy buenas críticas. Esta vuelta, la aspirante la dio durante su desfile con ese vestido rojo tan icónico.Así lo dio a conocer a sus seguidores: "Es una vuelta que inventamos mi José Quiñones y yo, porque queríamos demostrar que no hay nada que detenga la fuerza de una naturaleza salvaje. ¿Qué les pareció?".También Sofía Aragón reveló que durmió hasta altas horas de la madrugada por tanta felicidad que no cabía en su cuerpo.Así, en las primeras impresiones tras obtener el tercer sitio de Miss Universo, a través de un mensaje en Instagram, Sofía agradeció a quienes la apoyaron y expresó su felicidad y orgullo: "Lo seguiré diciendo... NUNCA subestimes a una mujer que no sabe rendirse. Me siento muy feliz y orgullosa de lo que logramos hoy. MÉXICO SEGUNDA FINALISTA EN MISS UNIVERSO (sic)".