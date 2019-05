Miss Mundo celebra Día del Estudiante en Universidad de Guanajuato

Vanessa Ponce de León Sánchez, "Miss Mundo 2018", celebró el Día del Estudiante con cientos de alumnos de la Universidad de Guanajuato, a quienes invitó "a dar siempre lo mejor de sí mismos", a ser persistentes, congruentes y tener corazón para ayudar.

La joven recomendó a los estudiantes a dejarse de poses porque las máscaras se caen, y a hacer todo lo que está en sus manos para lograr objetivos. "El éxito no viene de hacer las cosas una sola vez, son las acciones repetidas las que te lleva al éxito", dijo.

Ponce de León expresó estar feliz de volver a su "Alma Mater", en la que se formó como licenciada en Comercio Internacional. "Soy orgullosamente 'abeja' de la Universidad de Guanajuato", expresó.

Miss Mundo 2018 habló de "la satisfacción del altruismo y la generación de proyectos exitosos" y del orgullo que lleva por el mundo por la preparación que adquirió en la Universidad de Guanajuato.

Comentó que nunca estuvo en sus planes ser reina; describió la situación compleja por la que atravesó con unos padres divorciados y sus experiencias en sus proyectos de vida y su participación en organizaciones sociales sin fines de lucro, por los migrantes y contra las adicciones.

En la sede universitaria destacó su admiración por el padre José Alejandro Solalinde por su trabajo por los migrantes. Dijo que le encantaría ser una embajadora Unicef, pero sobre todo tener una organización propia de voluntarios para que todos se puedan involucrar con la sociedad.

También realizó un ejercicio de preguntas que tiene en su página de Instagram, que los asistentes contestaron desde los teléfonos móviles, que tomó como base para el desarrollo de su ponencia. Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, rectora del Campus Guanajuato, dijo que Vanessa Ponce de León es un ejemplo de lo que son los egresados UG, "quien ha triunfado y regresa a su Casa de Estudios para compartir vivencias, experiencias y aprendizajes en estos últimos cinco años".

Los egresados han destacado en materia de deporte y en diversas disciplinas artísticas: pintores, poetas, cineastas, ciencia y tecnología, pero nunca se había tenido a alguien reconocido por su belleza y filantropía. "No es sólo apariencia física, sino el gran corazón de entregar sus acciones y obras a los demás", destacó.

José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de Desarrollo Estudiantil, dijo que Ponce de León ha sido modelo y ahora Miss Mundo, se ha destacado por su interés en el voluntariado y diversas asociaciones civiles, en particular de un centro de rehabilitación de mujeres y otro de respaldo a migrantes indígenas que llegan a Guanajuato como jornaleros agrícolas.

Tiene la idea de que, durante su segundo año de reinado, pueda ayudar a grupos vulnerables y causas importantes alrededor del mundo, como embajadora de buena voluntad. Recordó que el 23 de mayo se conmemora el Día del Estudiante luego de que en 1929 estudiantes de la UNAM fueron reprendidos por manifestarse, pero ahora se conmemora la efeméride con actividades culturales y deportivas.