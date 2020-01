Nacidos en Escorpión, reservados y emocionales

Escorpión lo más importante en 2020: Lo intelectual y la comunicación, la familia, hijos, diversión, el trabajo, la salud, el sexo y la transformación personal, el amor inestable, la vida social muy activa, la religión y los estudios.

Año en el que se producirán 6 eclipses, 4 de ellos lunares, por lo tanto, será un año muy especial. La familia, el hogar y el equilibrio emocional serán muy importantes y los buscarás.

Pero la intelectualidad y la comunicación serán lo más importante. La salud será buena todo el año.De dinero excelente, ya que ganarás más dinero, pero, a parte, no te costará mucho lograrlo.

Los estudiantes de secundaria bien, pero los universitarios sufrirán todo tipo de bloqueos, problemas, cambios, contratiempos.

El trabajo irá muy bien, especialmente si está relacionado con la comunicación. Problemas con los viajes durante los eclipses lunares. Tu forma de entender la religión cambiará y también te vuelves más espiritual.

El amor quizás sea lo peor este año, pero no porque no vayas a salir con nadie, si no, porque saldrás con varios y aunque emocionante, será muy inestable. Crisis en la pareja, si la tienes.

AMOR

El amor para los casados o en pareja formal, será difícil y algunos acabarán rompiendo.

El problema es que no queréis lo mismo y todo el tiempo será un estira y afloja, discusiones, desavenencias y problemas. Si no quieres acabar con tu matrimonio aprende a ceder y deja pasar este año.

Si estás soltero, la cosa te irá muy bien.Tendrás una relación esporádica tras otra.

Todo el año será igual, relaciones que empiezan súper apasionadas y terminan de repente. El amor será aventurero, el juego de la seducción constante y un montón de nuevas experiencias y relaciones.

Será apasionante, pero muy inestable. Podría reaparecer una ex tuya a tu vida por un corto espacio de tiempo y la pasión invadirá tu vida, pero desaparecerá de nuevo.

Lo bueno es que te permitirá aclarar temas, que habían quedado inconclusos entre nosotros.

VIDA SOCIAL

Te relacionarás mucho este año, dentro de tu casa, con tus familiares y con tus amigos.

Lo cual te permitirá conocer y relacionarte con amigos de la familia, que quizás no conoces. Alguien de tu familia intentará hacer de celestina y buscarte pareja.

TRABAJO

Si tienes un trabajo relacionado con la comunicación, tendrás un buen año profesional, pero en general no es un año nada especial. Será un año sin cambios. Todo seguirá igual, que el año anterior. Seguirás con tu rutina diaria y dentro de una total normalidad.

Quizás es mejor para ti que sea así, porque tendrás más tiempo, para centrarte en tu familia y tus hijos, si los tienes.

DINERO

Este año será próspero para Escorpión.Te irá muy bien económicamente y te sentirás seguro de ti mismo.

Gastarás más dinero que de costumbre en tu casa y con tu familia.También lo gastarás en ti.

Harás un cambio de imagen, por lo que comprarás ropa nueva, nuevo look y esto significa, que tu imagen cambio y mejora. Además, tendrás suerte con el dinero.Tendrás entradas de dinero inesperadas, que llenarán tu cuenta corriente.

Podrían proponerte un negocio, al margen de tu trabajo, con el que ganarías dinero.Eres muy conservador, pero vas a tener muy buena intuición para las inversiones.

No sería mala idea.

FAMILIA Y HOGAR

En este año te mudarás de casa o la renovarás completamente la decoración harás obras de remodelación, aunque lo más probable es que te cambies a una casa nueva.

Lo cierto es que querrás tener una casa bonita, para recibir a tus amigos en casa, hacer fiestas, reuniones y disfrutarás comprando muebles y decorándola.

Gastarás mucho dinero en tu nueva casa y te hará mucha ilusión. También es posible, que trabajes desde casa y ganes dinero. El hogar y la familia se convierten en una obligación, una responsabilidad muy pesada.

Lo haces porque tienes que hacerlo, pero en realidad te apetecería estar solo y no tener que cumplir con ellos. Te gusta la independencia. Y más cuando tus padres estarán más controladores y querrán imponer su criterio.

Si no quieres quedarte embarazada, pon remedio, porque serás muy fértil este año. Tus padres tienen problemas de pareja y podría repercutir en tu estabilidad. También se mudarán de casa este año.

SALUD

Tu salud será buena durante todo el año. Si te pones enfermo será puntualmente y de corta duración e importancia.

Te sentirás muy bien la mayor parte del año y con mucha energía. El 2º semestre te cuidarás más, pero será por precaución y para prevenir.

El consejo es que practiques el sexo seguro. El aparato genital es tu punto débil y eres propenso a infecciones.

También tienes tendencia a los empachos, por comer demasiado, el consejo es que hagas dieta intermitente, para mantener tus intestinos limpios. El deporte es necesario, para tu equilibrio y para mantener tu cuerpo musculado y en forma.

Evita viajar durante los eclipses lunares, para evitar sufrir accidentes o problemas con los vuelos o las maletas.

EVOLUCIÓN PERSONAL

Este 2020 evolucionarás psicológicamente y emocionalmente. El esfuerzo tan grande que harás por encargarte de tu familia, te hará que analices a fondo tu vida, la vida y cambiará tu escala de valores.

No tienes que reprimir tus sentimientos negativos, lo que tienes que hacer es eliminarlos de tu mente, decir lo que no va, lo que no quieres seguir aguantando, para que todo cambie y tú puedas tener una actitud más positiva.

ESTUDIOS

Si eres estudiante de secundaria, te irá muy bien este año. Estarás muy centrado en los estudios y te esforzarás mucho, así es que sacarás muy buenas notas.

En cambio, si estás en la universidad te sucederán todo tipo de adversidades: Cambio de facultad, de profesores, de asignaturas o incluso podrías cambiar de carrera.