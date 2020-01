Nacidos en Sagitario, aventureros y versátiles

Lo más importante para el 2020 serán: El dinero bien, la comunicación, el trabajo inestable, la familia, el hogar y el bienestar emocional muy buenos, la diversión y la creatividad.

Año en el que se producirán 6 eclipses, 4 de ellos lunares, por lo tanto, será un año muy especial. Este año 2020 serás una persona distinta, te tomarás la vida con seriedad y te esforzarás mucho, para que tu trabajo y tu forma de ganar el dinero.

Adquieres más responsabilidades y vas a mover cielo y tierra, para crear nuevos negocios o vías de ingresos.

Aún, así el trabajo será inestable. Este año ganará mucha fuerza la parte de la familia, el bienestar, los hijos y el dinero, porque te sentirás más importante, por el hecho de poder procurarles una mayor estabilidad económica.

La salud será buena todo el año, pero porque tú te encargarás de ir probando nuevos métodos de alimentación y estilo de vida. El amor no será tan importante este año.

Esto no significa que no puedas tener pareja o empezar una nueva, simplemente no será importante.

Evolución espiritual debido a la muerte y la transformación.

AMOR

Si estás casado, seguirás casado y todo igual, sin cambios entre ustedes, pero también sin mucho interés.

Quizás todo fluya, pero quizás surjan problemas, debidos a tu falta de atención en la pareja.

Si estás soltero, lo más probable es que sigas soltero

Esto no significa que no puedan surgir parejas esporádicas, pero si aparecen no será por haberlo buscado tú.

Y tampoco te obsesionarás en hacer, que funcione. Te dejarás llevar, sin más.

Darás una imagen equivocada de ti, porque mostrarás indiferencia y frialdad, cuando en realidad eres alegría y buena predisposición.

VIDA SOCIAL

Este año, la vida social será poca.

Estarás muy a gusto en casa y saldrás menos que de costumbre.

Te relacionarás con la familia cercana y con los amigos íntimos, pero no será lo más importante para ti.

TRABAJO

En 2020 el trabajo no será lo mejor del año, pero tú lo intentarás.

Será un año inestable profesionalmente. Un año de búsqueda de nuevos intereses y nuevos negocios.

Será un año de preparación, para el año próximo lanzarte con algo mucho más trascendente, para ti. Este año fijarás tus objetivos, para el futuro.

Si buscas trabajo, busca en las empresas tecnológicas, de actividades on line, de, internet, de telecomunicaciones, transportes y al comercio.

DINERO

El dinero será lo más importante del año. Te irá todo muy bien, ganarás más dinero, pero tu actitud también será más valiente. Cualquier idea de negocio, que tengas, lánzate porque tendrás éxito y mucha suerte.

¡Aprovéchalo aunque no te apetezca!.

Si dinero lo gastarás en tu casa y en tu imagen. Haces bien, la imagen hace que te vean próspero y se acerquen más a ti, para proponerte negocios interesantes.

Por otro lado, es un buen momento para invertir tu dinero, abrirte un plan de pensiones, ahorrar

FAMILIA

Sagitario tu hogar será sagrado para ti este año. Se convertirá en tu reducto de paz y tu santuario. Se parecerá más a un centro de terapias alternativas que a una casa.

En el tienes tu altar montado, haces meditación, una decoración especial, tus energías y secretos más íntimos se encuentran allí y no querrás, que los demás invadan tu casa y tu intimidad.

Saldrán a la luz secretos de familia, que te van a impactar.

Tu padre se volverá todavía más espiritual y será un punto más de conexión con él.

Se ve una mejora importante en la economía de tus padres y hermanos.

Tú permaneces en tu casa actual, no hay cambios ni mudanza.

SALUD

Tu salud para este año será excelente. Te sentirás pletórico de fuerzas y energía y salvo pequeñas gripes y enfermedades puntuales, vas a estar perfecto.

Tendrás energías para todo.

También es verdad, que en este 2020 te cuidarás tanto, que no dejarás nada al azar. Será un año en el que cambiarás de estilo de vida. Te dedicarás a probar distintas dietas, terapias y formas de vida, hasta encontrar la que mejor te sienta.

Para ti será fundamental el yoga o tai chi o meditación formarán parte de tu vida, lo cual te ayudará a estar siempre equilibrado y tranquilo. Corres el riesgo de obsesionarte.

Recuerda que los extremos no son buenos. Las dietas depurativas serán necesarias, para desintoxicarte y sentirte más sano y limpiar tu hígado, el cual es tu punto débil.

EVOLUCIÓN PERSONAL

Este año tu evolución personal pasa por mantener la estabilidad en tu hogar y con tu familia.

Tú sabes, que la estabilidad emocional la consigues a través de la familia y de tu hogar, así es que te dedicarás a perfeccionar tu hogar, tus relaciones familiares y al ayudar a los demás. Estas acciones altruistas benefician a tu economía y lo sabes.

Es por ello, que tendrás más dinero cada día. EL consejo es que pienses como un millonario, actúes como un millonario, que sientas como un millonario.

Cuanto más rico te sientas, más dinero te llegará.

ESTUDIOS

Los estudios serán algo secundario. Te costará centrarte y estudiar, pero lo harás. A finales de año, leerás mucho sobre temas que te interesan.