Navidad creativa y sustentable

Una de las épocas más esperadas del año ya nos alcanzó y, seguramente, la recibiste con las decoraciones tradicionales. O, tal vez, apenas estás en el proceso de transformación de tus espacios para recibir la Nochebuena. Y tampoco hay que olvidar que los festejos llegan acompañados de mucha comida, bebidas e intercambios de regalos, pero ¿alguna vez te has preguntado qué impacto ambiental tiene cada una de estas actividades?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), nuestro país genera, aproximadamente, 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año, es decir, 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán o 231 veces el Estadio Azteca, que es el más grande de México.

Es precisamente en diciembre y enero cuando los capitalinos aumentan un 30% la producción de basura, dados los hábitos de consumo durante las fiestas. Pero, como se trata de una época para reflexionar, es hora de sumarnos a la práctica de acciones responsables con nuestro entorno y con el mundo.

Entonces, ¿cómo celebrar una Navidad sustentable? Para poner manos a la obra, platicamos con Gabriela Jiménez, encargada del Programa de Difusión del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien asegura que, ante una vida acelerada y llena de obligaciones, se requiere de mucha actitud, paciencia y organización del tiempo.

"El primer paso es dejar de adquirir productos que provoquen daños al planeta. Trata de reutilizar las cosas que tienes en casa y separa los desechos para saber qué puedes reciclar. Realiza compras conscientes, donde verifiques no solo la calidad del producto, sino qué impacto tiene y súmate al consumo sustentable", señala la investigadora.

La aportación navideña de los desechos sólidos

La también académica en la Máxima Casa de Estudios recomienda decorar los hogares, áreas de trabajo e, incluso, los regalos con ayuda de cajas, empaques, botellas de plástico o vidrio y de todo aquello que esté a punto de ir a la basura.

Claro, también hay que desempolvar los adornos usados en años anteriores y ver cuáles tienen reparación o si se les puede dar otro estilo. Es cuestión de ser creativo.

"Una muy buena opción es hacer manualidades. En Internet podemos encontrar un sinfín de videos donde explican cómo brindar a los materiales de desecho un segundo uso. Además, si lo reflexionamos, concentrar nuestra atención en este objetivo puede funcionar como terapia antiestrés", dice Jiménez.

Por ejemplo, qué tal si limpias y pintas con algún diseño las cajas de cartón o tetrapack para crear tu propia decoración decembrina. O, bien, guarda en ellas los obsequios que darás; solo procura forrarlas con papel que tengas almacenado, como es el caso del periódico.

Por otro lado, si no deseas prescindir de los moños, utiliza listones de mercería que, por su flexibilidad, se moldean fácilmente.

Luego de embellecer el regalo, ofrecen la oportunidad de ser adaptados como coquetos accesorios para el cabello, prendas de vestir o mochilas, entre otras funcionalidades.

En este sentido, la Semarnat convoca a evitar tanto el papel de regalo como los moños y pensar en otras alternativas que no comprometan el bienestar ambiental. Se puede forrar con los mismos listones, con envolturas de dulces u otro objeto hallado en el hogar. Hasta los trozos de telas sirven a través de la técnica Furoshiki, de la cual hay tutoriales en la red.

Más propuestas manuales

Otra manera de animarte a organizar unas fiestas comprometidas con el medio ambiente es tomar un curso de caligrafía para que expreses tus sentimientos con originalidad.

El rescate y transmisión de dicho arte es motivado por los hermanos Aspacia y Rodolfo Kusulas, quienes este invierno imparten "un taller de caligrafía que permite personalizar el papel de reuso, con el que puedes forrar tus obsequios, las cartas navideñas y hasta las esferas.

"Otro de nuestros talleres es la creación de tintas a base de elementos naturales, con la intención de ser más conscientes en este sentido", señala Rodolfo Kusulas.

Su hermana Aspacia agrega que, a través de su proyecto Kous, ofrecen diferentes kits de caligrafía y demás artículos relacionados al desarrollo de la misma, con diseños hechos de mármol, madera, entre otros materiales ideales para esta ocasión.

Ideas que ni te imaginas

Otras manualidades sustentables se realizan con las propias plantas vivas, idea que retoma Ylvi Martínez en su negocio 'Jardines Comestibles'. Se trata de suculentas que manipula en la formación de centros de mesa, atrapasueños, cuadros y joyería. Para las fiestas decembrinas, nos presenta coronas y pinos en un taller donde comparte su conocimiento como agrónoma.

"Mi profesión permite saber qué materiales se permiten y cuáles no, como el musgo, tan clásico en el nacimiento. La gente desconoce que éste está prohibido porque su explotación provoca la pérdida del suelo fértil y humedad normal de los bosques. Si se extrae de más, en el periodo de estiaje es más fácil que los incendios forestales se activen o incrementen. Nuestro propósito es respetar y cuidar los recursos naturales", enfatiza la especialista.

Consumo responsable

En una navidad sustentable también debemos llevar a cabo un consumo sensato. Al respecto, Ramón Burciaga, gerente de Plantaciones Forestales Comerciales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), aconseja comenzar con un árbol navideño natural para sustituir al artificial, que tarda de 500 a mil años en ser biodegradado.

"Los naturales se cultivan exclusivamente para uso comercial. Además, brindan servicios ambientales mientras están listos para su venta como impedir la erosión, recargar los mantos acuíferos, tener mayor capacidad de capturar bióxido de carbono y generar más oxígeno. Con su compra, no solo ayudas a los productores nacionales, también activas la economía local", subraya.

En este tenor, otra alternativa son las piezas estacionales de los maestros artesanos que solo se elaboran para el convite de estas fechas, ofreciendo una variedad de nacimientos hechos con materiales naturales que no afectan al ambiente. Por ejemplo, esferas de vidrio soplado, que es reciclado, o las de palma; velas escamadas y piñatas de barro.

"Decorar nuestros espacios con artículos artesanales es una manera de exhibir y dar difusión al trabajo de mujeres y hombres talentosos que tienen poca visibilización.

"Asimismo, la Nochebuena se llena de una extraordinaria expresión de color y alegría", comparte José Hernández, especialista en arte popular mexicano.

Pero si de reutilizar se trata, Ayok Design propone un cambio (como lo indica su nombre en náhuatl), al transformar los neumáticos en mobiliario ecológico. En esta época, las macetas para la flor de pascua son la más reciente innovación.

"Nuestra base de trabajo son las llantas. Durante nuestro avance, vamos conociendo las bondades que otorgan sus diferentes tipos y, en esta ocasión, aprovechamos las de go karts, que nos permiten elaborar macetas para nochebuenas", detalla su directora general, Susana Ninio.

En caso de que algún factor

impida llevar a cabo la transformación inmediata hacia una fiesta sustentable, la investigadora Gabriela Jiménez asegura que, al eliminar el uso de platos, cucharas y vasos (tanto de plástico como de unicel), dejar de comprar musgo y evitar las envolturas de regalos se lograría un impacto ambiental positivo.