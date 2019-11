Nombran a Meghan Markle la influencer de moda más importante del año

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, se ha colocado como la influencer de moda más poderosa del 2019, sobre Kylie Jenner y Billie Eilish gracias al número de búsquedas recibidas en la famosa plataforma Lyst que acaba de publicar sus resultados. El informe 'Year in Fashion' se realizó un seguimiento de más de 200 millones de búsquedas.

Este sitio de compras vía on line arrojó que las tendencias más buscadas entre sus compradores corresponden a la duquesa de Sussex, de 38 años, quien se ha caracterizado por dar un toque muy personal a sus atuendos, especialmente en los momentos oficiales. Los looks de Meghan Markle han inspirado a millones de visitantes a esta plataforma, quienes buscan adquirir las prendas que más se asemejen a su estilo.

Otros de los nombres más buscados en el sitio Lyst figuraron Zendaya, Cardi B, Billie Eilish y Kylie Jenner. Los looks de Meghan Markle provocaron un aumento del 216 por ciento en las búsquedas de estilos similares a lo largo de 2019, de acuerdo a "The Sun".

Uno de los modelos que más llama la atención fue la imprescindible camisa remangada casi hasta el codo combinada con pantalones de tonos neutros, ideal para el trabajo en la oficina y que Meghan Markle utilizó durante su viaje por el continente africano.

De acuerdo a "The Sun", Lyst reportó que cuando Meghan y Harry aparecieron con baby Archie y el arzobispo Desmond Tutu, el vestido 'club Mónaco' que Meghan utilizó tuvo un aumento de búsquedas del 570 por ciento y se vendió en menos de 24 horas.