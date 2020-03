Por calor, las faldas denim están de vuelta

La época de calor es perfecta para usar prendas frescas. Y, aunque no lo creas, las faldas denim están de vuelta. Si tienes guardada alguna en tu clóset, es momento de sacarla para incorporarla a tu outfit.

Si nunca has tenido una, ya es tiempo de que lo reconsideres, porque la mezclilla es un tejido tan versátil que puede combinarse con prácticamente todos los looks.

Dale una oportunidad a este tipo de prendas y úsalas durante la primavera y verano. Si ya te convenciste, pero ahora no sabes cuál elegir, te damos una guía de las faldas denim que no deben faltar en tu guardarropa. Puedes tener una ¡o todas!

Larga y asimétrica

Si la combinas con una camisa blanca y con tenis, como se muestra en la imagen, te aporta un look muy estiloso, pero casual.

Úsala cuando quieras verte arreglada, pero que no parezca que invertiste mucho tiempo en conseguirlo.

Mini falda

Esta pieza es súper coqueta. Es ideal para un look relajado y para los días en los que haga mucho calor. Puedes llevarla con sneakers de suela ancha.

Lápiz

Puedes usar una falda denim de tipo lápiz o tubo para ocasiones un poco más formales. Una de sus grandes ventajas es que estiliza la figura y, si la combinas con tacones, te verás más alta.

Circular

A diferencia de la falda lápiz, que va ceñidas al cuerpo, las de corte circular tienen mucho vuelo, lo cual les aporta un toque juvenil y relajado. Puedes usarlas tanto con sneakers como con tus tacones preferidos.

Sin bastilla

Te aportan un aspecto despreocupado y súper casual. No tengas miedo de lucir demasiado desgarbada porque, con los complementos adecuados, como un suéter ligero, te verás muy bien.

La pieza puede ser asimétrica, como la que se muestra en la imagen.