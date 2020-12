¿Por qué se le llama Nochebuena a la noche del 24 de diciembre?

El 24 de diciembre es una fecha que muchas personas adoran (a excepción de los Grinch's) porque las familias se reúnen, se prepara una cena deliciosa y se intercambian regalos... lo mejor: no hay trabajo ni escuela.

En el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, Día del Niño, no existe una fiesta previa de víspera. Entonces, te has preguntado ¿de dónde viene la Nochebuena y por qué se celebra si la Navidad es hasta el 25 de diciembre?

Si eres de los que disfrutan mucho esta celebración, pero no tienes ni idea del porqué, en "De10.mx" de EL UNIVERSAL explicamos las teorías que existen alrededor de esta fecha.

¿Por qué se llama Nochebuena y por qué la celebramos?

En términos religiosos, celebramos la víspera de Navidad o Nochebuena el 24 de diciembre, porque tradicionalmente se piensa que Jesús nació entre la medianoche y la madrugada. Entonces se festeja la llegada del hijo de Dios con alegría y se considera una noche especial, una buena noche.

Explícitamente en la Biblia no se dice que Jesús nació el 24 de diciembre a la medianoche, pero desde el año 380, se ha celebrado una misa para celebrar ese día el nacimiento del salvador.

También se ha popularizado la Nochebuena desde que se creó a Santa Claus, el señor gordito que exige galletas y calcetines una noche antes de Navidad.

De igual manera se cree que la tradición de festejar un día antes proviene de la antigua Grecia, donde cada día terminaba y otro comenzaba al atardecer.

Otra teoría, no religiosa, es que se conmemora la Nochebuena por reuniones paganas, como la fiesta de las Saturnales, celebraciones romanas en honor a Dios Saturno, donde los asistentes disfrutaban de un gran banquete, intercambiaban regalos y se hacía fiesta.

¿Por qué se llama Nochebuena a la noche del 24 de diciembre?

El antes y después de la celebración de Nochebuena

Como todo, las costumbres de la Nochebuena han ido cambiado conforme los países y culturas. Este es el antes y después de esta celebración:

Misa de Nochebuena

Antes: En el siglo XVI se acostumbraba celebrar dos misas en Nochebuena, la misa de aguinaldo en la mañana y la misa de gallo a medianoche. Ambas en honor al nacimiento de Jesús.

Ahora: Solo se celebra la misa de gallo, donde los feligreses se reúnen para esperar y celebrar la llegada de Jesús a la tierra.

Posada de Nochebuena

Antes: Se hacía una posada donde amigos y vecinos se reunían. Se arrullaba al niño, mientras se interpretaban villancicos.

Ahora: Las familias se preparan para cenar con la familia en lugar de asistir a otras posadas. Todavía se arrulla al niño, pero ya entre los miembros de la familia, si alguien ajeno lo hace deberá ser padrino y pagar la vestimenta para el 2 de febrero.

Regalos de Nochebuena y Navidad

Antes: Se cree que dar regalos viene del festival romano de los Kalendas, donde el pueblo le daba obsequios al Emperador Romano durante el solsticio de invierno para demostrar admiración.

Ahora: Se otorgan regalos en Nochebuena entre la familia como agradecimiento, intercambios familiares o porque pagan el aguinaldo. En otras culturas, los regalos de Santa Claus se abren al primer minuto de Navidad.