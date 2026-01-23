PRACTICAN CON ENTREGA EL PÁDEL
ADQUIEREN TÉCNICA Y EXPERIENCIA
Galeria
Los jugadores más apasionados al Pádel, practican sus habilidades con esfuerzo.
En los entrenamientos que realizan en las canchas del Club Deportivo Potosino y en clínicas especiales de esta disciplina deportiva, reciben la asesoría necesaria, de expertos instructores, quienes les ayudan a desarrollar sus habilidades y estrategias de juego.
Así, al adquirir una buena técnica demuestran que poseen la condición y talento necesarios para alcanzar más triunfos.
Integran un buen equipo, que se esfuerza por incrementar conocimientos y lograr una mayor eficiencia en los torneos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por la mañana a temprano hora, o por la tarde o noche realizan su preparación con constancia, entrega y pasión; derrochan energía en la cancha.
De esta manera se preparan para sobresalir y ser los mejores.
Eso sí, su desempeño y actitud, de lo mejor.
no te pierdas estas noticias
ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS
Maru Bustos
COMPROMETIDA A FORMAR DEPORTISTAS CON PASIÓN Y DISCIPLINA
La llamativa apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres
El Universal
Detalles sobre la apariencia del príncipe Harry en su regreso a Londres y su relación con los medios de comunicación.