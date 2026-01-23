logo pulso
ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

ACADEMIA MASTER FUT MELISA RAMOS

PRACTICAN CON ENTREGA EL PÁDEL

ADQUIEREN TÉCNICA Y EXPERIENCIA

Por Maru Bustos PULSO

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A

Los jugadores más apasionados al Pádel, practican sus habilidades con esfuerzo.

En los entrenamientos que realizan en las canchas del Club Deportivo Potosino y en clínicas especiales de esta disciplina deportiva, reciben la asesoría necesaria, de expertos instructores, quienes les ayudan a desarrollar sus habilidades y estrategias de juego.

Así, al adquirir una buena técnica demuestran que poseen la condición y talento necesarios para alcanzar más triunfos.

Integran un buen equipo, que se esfuerza por incrementar conocimientos y lograr una mayor eficiencia en los torneos.

Por la mañana a temprano hora, o por la tarde o noche realizan su preparación con constancia, entrega y pasión; derrochan energía en la cancha.

De esta manera se preparan para sobresalir y ser los mejores.

Eso sí, su desempeño y actitud, de lo mejor.

