PRACTICAN PÁDEL

Los jugadores más apasionados al Pádel, practican sus habilidades con esfuerzo.

En los entrenamientos que realizan en las canchas del Club Deportivo Potosino, reciben la asesoría necesaria, de un experto instructor, quien les ayuda a desarrollar sus estrategias.

Al adquirir una buena técnica, las futuras estrellas de este deporte demuestran que poseen la condición y talento necesarios para alcanzar más triunfos.

Integran un buen equipo, que se esfuerza por incrementar conocimientos y lograr una mayor eficiencia en los torneos.

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Eso sí, derrochan energía en la cancha.