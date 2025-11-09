logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Fotogalería

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

Príncipe William es designado Ciudadano Honorario de Río de Janeiro

Durante su estancia en Brasil, el Príncipe William participó en la entrega del Premio Earthshot y en eventos clave como la COP30 y una reunión con el presidente Lula da Silva.

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 09:10 p.m.
A
Príncipe William es designado Ciudadano Honorario de Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO, Brasil, noviembre 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El príncipe William recibirá el título de ciudadano honorario de Río de Janeiro, Brasil, por iniciativa del alcalde Eduardo Paes y el Consejo Comunal, donde ya se recogieron las firmas necesarias.

La decisión se produce tras la reciente visita del príncipe de Gales, quien conquistó a los cariocas con su cordialidad y su compromiso con las causas sociales y medioambientales.

"El príncipe William merece ser nuestro ciudadano honorario", declaró a los medios el presidente del Consejo Comunal, Carlo Caiado.

"Su visita a la ciudad fue memorable y merece un reconocimiento por su compromiso con el medio ambiente, especialmente durante este periodo de preparativos para la COP30", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la semana, William visitó los principales atractivos turísticos de la Ciudad Maravillosa -desde el Cristo Redentor hasta Copacabana, desde el Pan de Azúcar hasta la Isla Paquetá- y publicó un video de agradecimiento con imágenes de su estancia, concluyendo con un sencillo "Obrigado, Brasil" (Gracias, Brasil).

La visita formó parte del Premio Earthshot, el galardón ambiental fundado por el príncipe en 2020 y considerado el "Oscar de la sostenibilidad".

El evento, celebrado en Río de Janeiro, reunió a líderes internacionales, filántropos y personalidades brasileñas.

La semana del príncipe en Brasil incluyó reuniones institucionales, actividades deportivas y oportunidades para interactuar con jóvenes, dejando una huella de cercanía y gratitud hacia Brasil.

El heredero al trono británico también se reunió con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Cumbre de Líderes COP30 en Belém.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Príncipe William es designado Ciudadano Honorario de Río de Janeiro
Príncipe William es designado Ciudadano Honorario de Río de Janeiro

Príncipe William es designado Ciudadano Honorario de Río de Janeiro

SLP

El Universal

Durante su estancia en Brasil, el Príncipe William participó en la entrega del Premio Earthshot y en eventos clave como la COP30 y una reunión con el presidente Lula da Silva.

Papa León XIV convoca a cardenales para primer cónclave
Papa León XIV convoca a cardenales para primer cónclave

Papa León XIV convoca a cardenales para primer cónclave

SLP

El Universal

El Papa León XIV convoca a cardenales para un cónclave oficial donde se espera abordar temas importantes sobre reformas en la Iglesia.

Pedro, el misterioso adolescente del Louvre con Fedora
Pedro, el misterioso adolescente del Louvre con Fedora

Pedro, el misterioso adolescente del Louvre con Fedora

SLP

AP

Descubre la historia de Pedro, un joven fanático de Sherlock Holmes, que cautivó al mundo con su estilo único en el Louvre.

Rey Carlos III lidera ceremonia anual en el Reino Unido
Rey Carlos III lidera ceremonia anual en el Reino Unido

Rey Carlos III lidera ceremonia anual en el Reino Unido

SLP

AP

En el Cenotafio de Londres, el Rey Carlos III colocó una corona en honor a los veteranos de guerra, en un acto lleno de emotividad y respeto.