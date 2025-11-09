Príncipe William es designado Ciudadano Honorario de Río de Janeiro

RIO DE JANEIRO, Brasil, noviembre 9 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El príncipe William recibirá el título de ciudadano honorario de Río de Janeiro, Brasil, por iniciativa del alcalde Eduardo Paes y el Consejo Comunal, donde ya se recogieron las firmas necesarias.

La decisión se produce tras la reciente visita del príncipe de Gales, quien conquistó a los cariocas con su cordialidad y su compromiso con las causas sociales y medioambientales.

"El príncipe William merece ser nuestro ciudadano honorario", declaró a los medios el presidente del Consejo Comunal, Carlo Caiado.

"Su visita a la ciudad fue memorable y merece un reconocimiento por su compromiso con el medio ambiente, especialmente durante este periodo de preparativos para la COP30", añadió.

Durante la semana, William visitó los principales atractivos turísticos de la Ciudad Maravillosa -desde el Cristo Redentor hasta Copacabana, desde el Pan de Azúcar hasta la Isla Paquetá- y publicó un video de agradecimiento con imágenes de su estancia, concluyendo con un sencillo "Obrigado, Brasil" (Gracias, Brasil).

La visita formó parte del Premio Earthshot, el galardón ambiental fundado por el príncipe en 2020 y considerado el "Oscar de la sostenibilidad".

El evento, celebrado en Río de Janeiro, reunió a líderes internacionales, filántropos y personalidades brasileñas.

La semana del príncipe en Brasil incluyó reuniones institucionales, actividades deportivas y oportunidades para interactuar con jóvenes, dejando una huella de cercanía y gratitud hacia Brasil.

El heredero al trono británico también se reunió con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la Cumbre de Líderes COP30 en Belém.