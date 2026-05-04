¡QUÉ BIEN LA PASARON!
DÍA DEL NIÑO EN EL DEPORTIVO POTOSINO
Galeria
El Club Deportivo Potosino festejó con una estupenda celebración multicolor a los hijos de sus socios, con motivo del Día del Niño.
El presidente del Consejo de Administración, doctor Juan Alberto Martínez Andrade, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, reunieron atractivos con los que agradaron a los niños en su día.
Con ellos, la reina del club Mónica Chevaile Sánchez y las integrantes de su Corte Real, quienes se caracterizaron de "princesas".
En una atmósfera apropiada, los pequeños disfrutaron ¡al máximo! del festejo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Sintieron la adrenalina y se divirtieron en la feria y juegos mecánicos.
El buen ambiente se prolongó con gran energía.
¡Vaya sonrisas de felicidad!
no te pierdas estas noticias
VIDRIO CENTRO SUMMIT 3.5: CONOCIMIENTO, INDUSTRIA Y VISIÓN DE FUTURO EN EL BAJÍO
Redacción
El encuentro reunió a líderes del sector en San Luis Potosí para analizar tendencias en eficiencia energética y alianzas estratégicas.
Papa León XIV pide a católicos ricos seguir donando a Fundación Papal
AP
La elección del primer papa estadounidense impulsa la recaudación de fondos para la Iglesia.