¡QUÉ BIEN LA PASARON!

El Club Deportivo Potosino festejó con una estupenda celebración multicolor a los hijos de sus socios, con motivo del Día del Niño.

El presidente del Consejo de Administración, doctor Juan Alberto Martínez Andrade, con su esposa Ruth Angélica Martínez López, quien representa la Comisión de Sociales, reunieron atractivos con los que agradaron a los niños en su día.

Con ellos, la reina del club Mónica Chevaile Sánchez y las integrantes de su Corte Real, quienes se caracterizaron de "princesas".

En una atmósfera apropiada, los pequeños disfrutaron ¡al máximo! del festejo.

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Sintieron la adrenalina y se divirtieron en la feria y juegos mecánicos.

El buen ambiente se prolongó con gran energía.

¡Vaya sonrisas de felicidad!