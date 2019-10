Ralph Lauren, el hombre que definió el estilo americano, cumple 80 años

Ralph Lauren, uno de los diseñadores más icónicos de la moda actual, cumple este lunes 80 años con el orgullo de haber definido el estilo americano. Su innata habilidad para mezclar el estilo informal universitario con la sastrería tradicional le ha coronado como el diseñador de América.



Ralph Lifshitz, más conocido como Ralph Lauren, nació en Nueva York (Estados Unidos) en 1939. De origen judío, se crió en el barrio neoyorquino del Bronx. Su apellido fue objeto de burlas en el colegio, lo que le llevó a los 16 años a cambiarlo por Lauren.



"Comencé no teniendo nada más que unos padres y una familia maravillosos. La oportunidad que tuve de usar mi talento me la dio América", explicaba a través de sus redes sociales el pasado julio este diseñador que abandera el sueño americano.



Cuando era un niño y le preguntaron qué quería ser de mayor, respondió sin dudas: "Millonario". Ralph Lauren tenía muy claro desde su infancia que quería triunfar, salir de la pobreza.



Y rápidamente se puso manos a la obra. Tras un breve período en el Ejército, Ralph Lauren se convirtió en vendedor de Brooks Brothers y después comenzó a trabajar para el fabricante de corbatas Beau Brummell y en 1967 tenía su propia línea de estos complementos.



Con gran olfato para descubrir los gustos de la sociedad de americana, Ralph Lauren presentó su primera colección femenina cuatro años después.



Acto seguido abrió su primera tienda en Los Ángeles, concretamente en la famosa calle Rodeo Drive en Berverly Hills, una gran ventana al exterior en la que mostró diseños de aire deportivo y también lencería y accesorios para el hogar, consolidando así lo que actualmente se conoce como la empresa Ralph Lauren.



Desde la meca del cine ha vestido a sus grandes protagonistas. Míticos son trajes de confección para Robert Redford en la película "The Great Gatsby" (1974) o los conjuntos que lució Diane Keaton en la película "Annie Hall" (1977), así como el fabuloso vestido rosa chicle que lucio Gwyneth Paltrow cuando subió a recibir su Oscar por la película "Shakespeare in love" en 1999.



Una aventura que a día de hoy continúa. Con motivo del 25 aniversario de la famosa serie "Friends", la marca se ha asociado con la productora Warner Bros para lanzar la colección, "Wear to work" que conmemora el vestuario de Rachel, interpretada por Jennifer Aniston.



Camisas de franela, faldas y pantalones vaqueros, vestidos de terciopelo, abrigos de paño, estampados tribales, botas estilo vaquero, jerséis de punto, cazadoras de cuero, capas y sensuales vestidos que simulaban colchas de retales son algunas de las prendas con porte aristocrático que definen el estilo de Polo Ralph Lauren.



Aunque su prenda mítica es el polo -una pieza atemporal de aire deportivo inspirada en la que llevaban los jugadores de polo- que le ha permitido construir un imperio en el que el estilo "preppy" universitario es la columna vertebral.



El diseñador, que siempre ha querido rendir tributo a las raíces americanas combinando prendas de trabajo con sastrería tradicional, celebra su 80 cumpleaños con el próximo estreno de un documental de HBO, que se estrenará el 12 de noviembre.



Considerado uno de los hombres más ricos de Estado Unidos, con una fortuna de 7 mil millones de dólares según publicó en 2018 Forbes, Ralph Lauren, decidió en 2015 dejar su cargo como consejero delegado de su propia marca, aunque sigue siendo el director creativo de la firma.



No hay muchos diseñadores que puedan presumir de celebrar sus 80 años en la moda y aún menos de que haya vestidos a todas las primeras damas desde Betty Ford a la actual Melania Trump, pero Ralph Lauren lo ha conseguido siendo fiel así mismo, siendo siempre casualmente elegante.