Razones para admirar Finlandia, el país más feliz del mundo

En marzo pasado, Finlandia se convirtió por tercer año consecutivo en el país más feliz del mundo. Esto, de acuerdo con un conteo hecho por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, el cual toma en cuenta factores como la libertad, la esperanza de vida y el apoyo social.

Por tal razón, decidimos enlistar algunas razones por las cuales admiramos a Finlandia. Esta vez no nos enfocaremos precisamente en sus atractivos turísticos, sino las características sociales, políticas, de ecología y hasta creativas que hacen destacar al país nórdico.

1. Casi el 70% del territorio finlandés está cubierto por bosques; la extensión de estas áreas naturales es más grande que en cualquier otro país europeo, y es mayor al tamaño completo de naciones como Italia. Además, posee 188 mil lagos.

2. Desde 1938, el gobierno finés le entrega a todas las futuras madres una caja con ropa, sábanas, juguetes y un pequeño colchón para el bebé. Además, tienen derecho a quedarse en casa con su bebé por casi un año, con su salario completo. Y los padres con carriola acceden al transporte público de manera gratuita en casi todas las ciudades.

3. Según el 2019 Travel Risk Map, conteo que clasifica los destinos por su nivel de riesgos (a nivel médico, de seguridad y de carreteras), Finlandia tuvo el nivel más bajo de peligro.

En el país se registran aproximadamente un millón de crímenes menores al año, y la mitad de ellos son infracciones de tránsito. En 2018 solo se registraron 95 asesinatos, según el Ministerio del Interior, y el robo de bicicletas es el tipo de robo más común para la nación.

4. En Finlandia la sauna no es un lujo, sino un aspecto fundamental de la cultura; de hecho, la palabra "sauna" proviene del finés. Es donde la gente se relaja, estrecha lazos familiares y de amistad, e incluso se organizan reuniones laborales. En todo el país hay más de tres millones de baños de vapor, y 5.5 millones de personas aproximadamente.

5. En esta nación nórdica se inventaron los famosísimos Angry Birds y los Moomins (si creciste en los noventa, seguro los recuerdas con cariño).

6. En Helsinki, la capital, existe el ambicioso proyecto de que para 2025 nadie necesite un auto privado, gracias a la eficiencia del transporte público, explica el diario The Telegraph. Desde hace tiempo se ha promovido el uso de la bicicleta para transportarse; la ciudad cuenta con tres mil 862 kilómetros de caminos para ciclistas.

7. Finlandia fue el tercer país del mundo donde la mujer pudo votar (después de Nueva Zelanda y Australia), y el primero de Europa. Esto ocurrió en 1907, cuando el país era un ducado perteneciente a Rusia.

8. Ya que estamos en ese tema, el país nórdico está en el cuarto lugar del Gender Equality Index de la Unión Europea, un sistema que mide la equidad de género. La tasa de empleo entre personas de 20 a 64 años es de 75% para mujeres y 78% para hombres, según datos de 2019.

9. Como en otros países nórdicos, en Finlandia todos son libres de disfrutar las áreas naturales sin restricciones: pasear por el bosque, practicar deporte y actividades recreativas o pescar. Eso sí, mientras no dañes la naturaleza o la propiedad privada.

10. A principios de este año, la primera ministra Sanna Marin (quien, por cierto, es la más joven del mundo con 34 años de edad), propuso que la jornada laboral sea de seis horas al día y cuatro días a la semana. Queda por ver si esto se implementará, pero ¿qué te parecería que esta idea se extendiera por el mundo?

11. Según el Índice de Prosperidad anual, en 2019 Finlandia fue el segundo país con el gobierno más efectivo, el segundo en ambiente natural y el sexto en condiciones de vida para su población.

12. Desde 2010 cada 13 de octubre el país celebra el Día del Fracaso, de acuerdo con el sitio web World Atlas. Es un día para contar historias propias de derrota y cómo se superaron, con la intención de abrirse hacia los problemas de la vida y motivarse para perseverar.

13. Actualmente, según el Informe PISA de la OCDE, es junto con Estonia el país europeo más destacado en lectura y ciencias; quedó en sexto lugar en ambos hábitos a nivel mundial.

14. La educación es gratuita en todos los niveles. Y para los niños de educación primaria son gratuitos los libros de texto, un almuerzo diario y el transporte si es que viven lejos de la escuela. Esto último no es muy común, pues la mayoría de los niños van a las escuelas más cercanas.

15. En Finlandia la carga de tareas para los estudiantes es muy baja, con el fin de que puedan convivir con su familia y aprender otras disciplinas en su tiempo libre. Además, hay menos días de escuela: las vacaciones de verano duran 10 semanas, y además de un descanso invernal hay días libres en otoño.

Si hablamos de educación básica, los estudiantes pasan en la escuela aproximadamente seis mil 300 horas a lo largo de nueve años; este índice es menor por más de mil 200 horas a comparación del promedio en países de la OCDE.