Reconocen a San Miguel de Allende en los premios World´s Best Awards 2020 de Travel+Leisure

San Miguel de Allende se colocó en segundo lugar en la lista de Mejor Ciudad del Mundo en los premios World´s Best Awards 2020 de la revista internacional Travel+Leisure.

La ciudad también fue reconocida como la segunda Mejor Ciudad de México -solo detrás de Oaxaca-, por la riqueza en sus experiencias y la exclusividad de sus servicios.

Asimismo, entre los cinco Mejores Hoteles de México se encuentran también tres de San Miguel de Allende: Hotel Amparo, encabezando la lista; Hotel Matilda, en segundo lugar, y Rosewood San Miguel de Allende, en el puesto número 4. En la categoría Mejor Hotel en el Mundo, Hotel Amparo obtuvo el segundo lugar de una lista global de 100 establecimientos.

"Para Guanajuato resulta emocionante que San Miguel de Allende siga siendo un referente de los destinos turísticos a nivel internacional, por la gestión sustentable de su patrimonio cultural, su extraordinaria gastronomía y magníficos hoteles.

"La calidad de sus servicios turísticos y la calidez de sus habitantes destacan en el mundo. El esfuerzo y compromiso de todos hacen que construyamos a través de esta noble actividad económica la grandeza de México", aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El alcalde de esta ciudad guanajuatense, Luis Alberto Villarreal García, afirmó que para San Miguel de Allende, ser incluidos año tras año en la prestigiosa lista de World´s Best Awards es de gran importancia.

"Es un reconocimiento a las grandes experiencias que ofrece nuestra ciudad, y ello nos lleva a tomarnos muy en serio nuestro lugar en el escenario mundial y a trabajar arduamente para mantenerlo", agregó.

San Miguel de Allende recibió el sello de aprobación Viaje Seguro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que reconoce la implementación de protocolos de salud e higiene estandarizados a nivel mundial.

La obtención de este distintivo internacional consolida a San Miguel de Allende como destino ejemplar, y se suma a los esfuerzos previos del municipio, el cual creó los certificados "Primero la salud" para homologar el cumplimiento de las estrictas medidas de seguridad impuestas a los establecimientos turísticos.

"Mientras renovamos y adaptamos a San Miguel de Allende a las necesidades actuales de los viajeros, estamos ansiosos por mostrar aquellos secretos del destino que quizá muchos aún desconozcan", indicó Laura Torres Septién, presidenta del Consejo Turístico municipal.

Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, San Miguel de Allende es una de las pocas ciudades en todo el mundo que año tras año aparece en la lista de los World´s Best Awards.

Esta ciudad ha observado de forma estricta las medidas de cuarentena desde marzo, cerrando el paso a los no residentes estos últimos meses. Sin embargo, el 27 de junio se anunció que los hoteles podrían comenzar a aceptar reservaciones con apertura parcial a partir del 15 de julio.