Rey Carlos III y su reciclaje de prendas y calzado

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- Durante mucho tiempo, el rey Carlos III del Reino Unido se ha nombrado a favor de las causas ambientales, sobre todo del reciclaje de prendas y calzado. Por esta razón, no es de sorprender que durante su reciente acto oficial, en la mezquita del barrio de Tower Hamlets, se le haya captado con un pequeño hoyo en su calcetín al quitarse los zapatos para poder ingresar.

Aunque dicho acontecimiento ocasionó opiniones divididas en redes sociales, muchos de los comentarios resaltaban que el hijo de Isabel II era una persona más; es decir, se volvió parte de la experiencia que seguramente varios hemos vivido. Sin embargo, no es la única vez que el soberano se ha dejado ver en contra del sobreconsumo en público.

A pesar de siempre lucir impecable y con trajes de excelente calidad, el esposo de Camila de Reino Unido, al igual que muchos otros, tiene una afición por arreglar su calzado favorito para darle mayor uso.

De acuerdo con el sitio de noticias "China Morning", en el barrio Shibuya de Tokio, el zapatero Masatomo Sato, de 40 años, lleva 10 años colocando parches de cuero en la parte superior del calzado dañado; de esta forma, le da una segunda vida al calzado favorito de sus clientes.

Pero no fue hasta que la práctica adquirió fuerza que Sato pensó en cómo nombrarla. El tan original 'Charles patch' nació cuando vio en una revista al entonces Príncipe de Gales con sus zapatos remendados, y en honor a él, decidió llamarla así.

De acuerdo con Osamu Hashiguchi, director ejecutivo de la Asociación Japonesa de Reparación de Calzado, el hecho de que la técnica haya sido nombrada en honor al rey, ha quitado la sensación negativa de usar los mismos zapatos por mucho tiempo.

Originalmente, cuando las suelas del calzado están dañadas se pueden remplazar completas o solo las tapas; en cambio, cuando los daños son en la parte superior se recomienda comprar un nuevo par. Al parecer, lo que se creía anteriormente no es importante para Carlos III y los clientes de Soto, quienes acuden a él cuando tiene un gran apego por sus zapatos.

"Quiero que la gente aprecie el valor de usar cosas buenas durante mucho tiempo", dijo el zapatero al medio y también mencionó que los zapatos de alta gama duran en promedio un año, pero si se pulen, su vida puede ser de 20 a 30 años. Así que ahora, ya se puede imaginar cuanto tiempo ha conservado el soberano sus zapatos.

Según la historiadora de ropa Kaori Nakano, el actual rey de Reino Unido usa los mismos trajes y zapatos de cuero durante décadas y solo los repara cuando es necesario a medida que se van desgastando.

"El rey Carlos III ha estado hablando sobre temas ambientales durante medio siglo y aunque hubo momentos en que era difícil de entender para la gente, su postura constante ahora es bien recibida", dijo la historiadora.