Sofía Aragón, la mexicana que concursa en Miss Universo

Se dice que algunas de las mujeres más bellas de México provienen de Jalisco y este domingo Sofía Aragón será la encargada de demostrarlo con su participación en la edición 2019 de Miss Universo.

Sofía, quien nació el 13 de febrero de 1994 saldrá esta noche a demostrar que además de belleza tiene inteligencia pues aunque reúne las características para ser una de las mujeres más bellas del mundo, también tiene las cualidades para ser más que una cara bonita.

Aragon aunque se dedica al modelaje desde pequeña, dejó a un lado dicha profesión para dedicarse a sus estudios, principalmente la escritura, profesión en la que se ha desarrollado y ha podido publicar los libros "Diamante en bruto" y "El color de lo invisible".

No conforme con ello, la modelo de 1.74 de altura está por terminar un guion cinematográfico que espera algún productor se lo pueda tomar para convertir y verlo cobrar vida en la gran pantalla.

Sofía inició en el modelaje en 2009, año en el que Ximena Navarrete -también originaria de Guadalajara- se coronó como Miss Universo, siendo la segunda mujer mexicana en conseguirlo tras el logro de Lupita Jones en 1991.

Actualmente Sofía, quien ostenta una altura de 1.74 centímetros es la modelo principal y musa de Benito Santos y antes de convertirse en modelos, la joven estudio en un colegio católico, concretamente con los Legionarios de Cristo y después el bachillerato lo cursó en el Colegio Cervantes Costa Rica.

Algunos expertos no han dejado pasar en enorme parecido que existe entre Sofía y Ximena Navarrete, quien ganó la corona de Miss Universo en 2009, sin embargo también existe quien afirma que Aragón, -quien se presentará esta noche en Atlanta, Georgia tras ganar el certamen Mexicana Universal- no ha convencido algunos a seguidores de concursos de belleza por lo que su prueba de fuego será esta noche, donde buscará ser la tercera mexicana en coronarse como la mujer más bella del mundo.

Esta edición Miss Universo sólo tuvo diez días de concentración, en comparación a otras ediciones, tiempo que algunos califican de escaso.

Aunado a esto, parece que la suerte no ha estado del lado de la mexicana, quien hace unos días se enfermó de gripa, lo cual le ha impedido participar en algunas actividades con el resto de sus compañeras, lo cuál podría afectarle en su participación ya que eso le ha reducido aún más su tiempo para que los jueces y el público la vean y conozcan más de ella.

Por ello Sofía, quien es egresada en la licenciatura Imagen y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tendrá que demostrar que tiene lo necesario para triunfar, más allá de su evidente belleza física.