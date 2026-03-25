SUSANA DEJA LA SOLTERÍA

Susana de Luna Jonguitud y Alfonso Jerez Herrera se unirán en matrimonio religioso, por lo que preparan una serie de detalles para el día más especial de sus vidas.

Entre las celebraciones más agradables, la que ofreció Susana Jonguitud Acosta para despedir de la soltería y del hogar paterno a su hija Susana, por lo que integró una serie de elementos de buen gusto.

La agradable atmósfera agradó a las invitadas, quienes le expresaron lo mejor en su matrimonio a la futura novia.

Ahí, Cristina Herrera Dip se unió a la felicidad de la prometida de su hijo.

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Además, Cristina Jerez Herrera, hermana del novio, familia y amigas de la festejada, quienes la felicitaron y le desearon dicha y prosperidad en su matrimonio.

El cálido festejo se prolongó con ¡gran emoción y alegría!