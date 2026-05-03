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"MARIO BROS",en la fiesta

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¡TARDE DE FERIA Y GOTCHA!

EN LA LOMA CLUB DE GOLF

Por Redacción

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
¡TARDE DE FERIA Y GOTCHA!

La Loma Residencial & Club de Golf ofreció una agradable celebración a los niños en su día.

La atmósfera multicolor agradó a los pequeños, quienes compartieron experiencias.

El encuentro, con interesantes acciones a realizar, donde los más hábiles derrocharon creatividad.

Ahí, participaron en juegos y concursos, donde fueron palpables su emoción y alegría.

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El encuentro se prolongó por varias horas con ¡gran entusiasmo!

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