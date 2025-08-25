¡TAURINOS DE CORAZÓN!

Los famosos de San Luis que gustan de la fiesta brava, se encontraron en la segunda corrida del serial taurino que se lleva a cabo en estos días.

Desde las barreras, tendidos y palcos de sombra y sol admiraron el temple, valor y estilo de reconocidas figuras del toreo.

La corrida resultó espectacular con la presencia de Diego Silveti, Héctor Gutiérrez y Arturo Gilio, quienes lidiaron un lote de siete toros de la Ganadería de Xajay.

Así, en familia, en pareja y entre amigos, en medio de un buen ambiente, disfrutaron de lo que tanto les apasiona y atrae.

La noche, de emociones.