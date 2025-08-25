¡TAURINOS DE CORAZÓN!
DISFRUTAN DE UNA NOCHE DE TOROS
Los famosos de San Luis que gustan de la fiesta brava, se encontraron en la segunda corrida del serial taurino que se lleva a cabo en estos días.
Desde las barreras, tendidos y palcos de sombra y sol admiraron el temple, valor y estilo de reconocidas figuras del toreo.
La corrida resultó espectacular con la presencia de Diego Silveti, Héctor Gutiérrez y Arturo Gilio, quienes lidiaron un lote de siete toros de la Ganadería de Xajay.
Así, en familia, en pareja y entre amigos, en medio de un buen ambiente, disfrutaron de lo que tanto les apasiona y atrae.
La noche, de emociones.
