Intelectuales y periodistas proponen reforma electoral incluyente

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 24 (EL UNIVERSAL).- Ante la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, exconsejeros presidentes del IFE/INE, políticos, intelectuales y periodistas exhortaron al gobierno federal a promover un debate público "incluyente" que cuente con la participación de partidos, instituciones y ciudadanía.

"Una nueva reforma electoral no puede partir de cero. Es fundamental tomar en cuenta nuestra historia democrática, en la búsqueda de su fortalecimiento y la construcción de nuevos consensos", señalaron a través de un pronunciamiento.

Por lo anterior y con el objetivo de "preservar la integridad democrática", hicieron un llamado a contemplar seis principios fundamentales en la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Piden autonomía de organismos electorales y designación de consejerías vía Congreso en reforma electoral

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En primer lugar, instaron a que se dé un fortalecimiento a los mecanismos de representación política: Es decir, acercar la distribución de curules en el Congreso de la Unión al porcentaje de votos obtenidos por las fuerzas políticas en las urnas.

Lo anterior, indicaron, permite modelos de representación que dan voz efectiva a las minorías, al mismo tiempo que se respeta los votos en los comicios.

Además, hicieron un llamado a preservar y fortalecer autonomía de organismos electorales. De acuerdo con el comunicado, es fundamental garantizar la neutralidad en toma de decisiones de órganos administrativos y jurisdiccionales a nivel federal y estatal.

En tercer lugar, defendieron la designación de consejerías y magistraturas electorales vía Congresos. Los firmantes coincidieron en que estas designaciones no deben realizarse por voto popular. "En todos los casos, debe prevalecer la experiencia, el conocimiento y la imparcialidad", señalaron.

Expresidentes del INE, académicos y políticos piden sistema eficaz de rendición de cuentas en reforma electoral

Aunado a ello, los expresidentes del INE pidieron un sistema eficaz de rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos y privados de los políticos públicos.

Con lo anterior, subrayaron, se podrá garantizar campañas equitativas, evitar el uso de desvío de recursos públicos y erradicar la compra y coacción del voto.

Entre sus demandas, solicitaron que la reforma electoral mantenga, bajo la administración de la autoridad electoral administrativa, el registro federal de electores, padrón, listados nominales y credencial para votar con fotografía "para preservar su resguardo imparcial" y garantizar la protección de datos personales y biométricos.

Finalmente, hicieron un llamado a robustecer la independencia del PJF en México ya que con base en la elección judicial 2025 "se hace evidente la necesidad de modificar las reglas y procedimientos" para que la designación de personas juzgadoras privilegie sus méritos y capacidad técnica.

"A nuestro llamado se han sumado muchas más voces. Esta adhesión, amplia y diversa, confirma que la exigencia de una reforma construida con respeto y deliberación no es un asunto exclusivo del poder: es una demanda nacional creciente en la que debemos estar incluidos todos", afirmaron.

Entre los firmantes, hay escritores, periodistas, académicos, legisladores y políticos como Xóchitl Gálvez, Federico Reyes Heroles, Sergio Aguayo, Lía Limón, José Narro Robles, Consuelo Sáizar, Denise Dresser, Enrique Krauze, Margarita Zavala, Guadalupe Acosta Naranjo, Beatriz Pages, Ciro Murayama, entre otros.

Lista completa de firmantes:

• Alberto J. Olvera

• Alejandra Cullen

• Alejandra Latapi Renner

• Alejandro Monsiváis Carrillo

• Alejandro Pisanty

• Alexia Bautista

• Amado Avendaño Villafuerte

• Andrés Albo

• Ángel Jaramillo Torres

• Ángeles Mastretta

• Angélica de la Peña Gómez

• Antonio Ávila

• Aranza Gerala

• Arturo Espinosa Silis

• Arturo Granadino Loaeza

• Arturo Sánchez Gutiérrez

• Asmara González Rojas

• Bárbara Anderson

• Beatriz Galindo Centeno

• Beatriz Pages

• Beatriz Tovar

• Belén A. Yumbe

• Benito Nacif Hernández

• Benjamín Morales Vela

• Camilo Saavedra Herrera

• Carina Cómez Fröde

• Carlos Bravo Regidor

• Carlos de la Peña

• Carlos Elizondo Mayer-Serra

• Carlos Ferrer

• Carlos González Martínez

• Carlos Mauricio Montes

• Carlos Ruiz Sahagún

• Carmen López-Portillo Romano

• Cecilia Azuara

• Cecilia Lavalle Torres

• Cecilia Soto

• Cecilia Tapia Mayans

• César Camacho Quiroz

• César Hernández González

• Ciro Murayama

• Clara Corona de Lau

• Clara Scherer Castillo

• Claudia Aguilar Barroso

• Claudia Calvin Venero

• Claudia de Buen Unna

• Claudia Pastor Badilla

• Claudia Schatan

• Claudio Castro López

• Claudia Aguilar Barroso

• Consuelo Sáizar de la Fuente

• Cristina Palomar Verea

• Cristina Puga Espinosa

• Cristina Renaud

• David Garcia Escamilla

• David Gómez Álvarez

• Demetrio Sodi de la Tijera

• Denise Dresser

• Denise Meade Gaudry

• Diego Valadés

• Dolores Béistegui

• Dulce María Sauri Riancho

• E. Alfredo Ríos Camarena R

• Eddie Varón Levy

• Edmundo Jacobo Molina

• Edna Gallardo Castañeda

• Edna Jaime

• Eduardo Backhoff

• Eduardo Huchin Sosa

• Eduardo Muniz Trejo

• Elena Estavillo

• Elizabeth del Rosario Zaragoza G

• Emilio Álvarez Icaza Longoria

• Emilio Buendía

• Emilio Rabasa Gamboa

• Emilio Rivaud Delgado

• Enrique Krauze

• Eufrosina Cruz Mendoza

• Fátima Cabañas

• Federico Berrueto Pruneda

• Federico Reyes Heroles

• Fernanda Familiar

• Fernando Estandia

• Fernando Ojesto Martínez Manzur

• Fernando Ojesto Martínez Porcayo

• Fernando Serrano Migallón

• Flavio Lazos Garza

• Flora Molina

• Francisco Antonio Garfias Antolín

• Francisco Gómez Ruiz

• Francisco González Ayerdi

• Francisco Martin Moreno

• Gabriela Cristina Monsiváis Pérez

• Gaby Sterling

• Gerardo Traslosheros

• German Álvarez Mendiola

• Germán Martínez Casares

• Germán Pérez Fernández del Castillo

• Guadalupe Acosta Naranjo

• Guadalupe Gómez Maganda

• Guillermo Gonzalez Herrera

• Guillermo Valdés

• Héctor Aguilar Camín

• Heidi Storsberg Montes

• Hira de Gortari

• Horacio Vives

• Hugo Setzer

• Igone Urcola Elguezabal

• Isabel Sepúlveda

• Ivonne Melgar

• Jacqueline Peschard Mariscal

• Javier Naranjo

• Jesús Zambrano Aguilar

• Jimena de Gortari

• Jimena Fernández

• Jorge Cadena Roa

• Jorge Alberto Calles Santillana

• Jorge G. Castañeda

• José Antonio Aguilar Rivera

• José Antonio González Fernández

• José Chablé Ruiz

• José de Jesús Orozco Henríquez

• José Luis Alcudia

• José Luis Barros Horcasitas

• José Luis Hernández Jiménez

• José Luis Méndez Martínez

• José Mano de la Garza

• José Miguel Gonzalez Ávila

• José Narto Robles

• José Reynoso Núñez

• José Roberto Ruiz Saldaña

• José Woldenberg

• Juan Ángel Chávez Ramírez

• Juan Armando Burelo Hernández

• Juan José Rodríguez Prats

• Juan Martin López Calva

• Juan Rojas

• Julia Jiménez Pineda

• Karen Kovacs

• Karla Sabrina Riebeling Pérez

• Korina Calderón

• Laisha Wilkins

• Laura Angélica Rojas Hernández

• Laura Galván Chávez

• Leonardo Valdés Zurita

• Leonel Castillo Gonzalez

• Leonor Ludlow

• Leopoldo Hernandez Romano

• Lía Limón García

• Lorena Zorrilla Garza

• Lorenzo Córdova

• Lourdes López

• Lourdes Melgar Palacios

• Lucero Castro

• Lucila Servitje Montull

• Luis Carlos Ugalde

• Luis Emilio Giménez-Cacho

• Luis Gerardo Salas

• Luis René Martínez Souvervielle

• Luis Rubio

• Luis Salgado Rodríguez

• Macarita Elizondo Gasperín

• Magdalena Carral

• Majo Gómez Mont

• Manuel Santiago Pérez Chalini

• Marcela Ávila Eggleton

• Marcela Talavera

• Marco Baños

• Marco Provencio Muñoz

• Margarita Dalton

• Margarita Zavala

• María de la Luz de Teresa de Oteyza

• María del Carmen Alanís

• María Elena Morera

• María Irma Castañeda Rivas

• María Leoba Castañeda Rivas

• María Marván Laborde

• Teresa González Luna

• Marla Teresa Paillés

• Marieclaire Acosta

• Maritza Macin Lara

• Martha Miranda

• Martha Tagle Martínez

• Martin Echeverría

• Mauricio Merino Huerta

• Mercedes Juan

• Miguel Ángel Lara Otaola

• Miguel Limón Rojas

• Mónica Bichara Kabalen

• Morelos Canseco Gómez

• Orlando Espinosa

• Oscar Calderón Morillón

• Oscar Castañeda Rivas

• Otto Granados Roldán

• Paco Calderón Lelo de Larrea

• Pamela Cerdeira

• Patricia Galeana

• Patricia McCarthy

• Patricia Ortiz Monasterio

• Patricia Palafox Lozano

• Pedro Salazar Ugarte

• Peter Ellis Irigoyen

• Pla Taracena Gout

• Pola Peña

• Rafael Estrada Michel

• Rafael Hernández Estrada

• Raquel Birman

• Raquel Pastor Escobar

• Raudel Ávila

• Raúl Monter Ortega

• Rebeca de Gortari

• René Miranda

• Ricardo Becerra

• Ricardo de la Peña

• Ricardo Meade

• Ricardo Veron Cárter

• Roberto B. Cabral

• Roberto Banchik

• Roberto Heycher Cardiel Soto

• Rodolfo Vázquez Cardozo

• Rodrigo Morales Manzanares

• Rogelio Ríos Herrán

• Rosa María Mirón Lince

• Rosario Guerra

• Rubén Álvarez Mendiola

• Said Hernández Quintana

• Salvador Navarro Martínez

• Santiago Portilla

• Sara Topelson

• Sergio Aguayo

• Sergio López Ayllón.

• Silvia Cherem

• Sofía Ramírez Aguilar

• Sofía Segovia

• Soledad Durazo Barceló

• Sylvia Sánchez Alcántara

• Teresa Hevia Rocha

• Toño Cárdenas Rodríguez

• Ulises Beltrán

• Víctor Figueras

• Víctor Kerber Palma ME

• Xavier Velasco

• Xóchitl Gálvez