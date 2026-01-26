TÉCNICA Y ESTILO

Un grupo de audaces patinadoras sobre ruedas demuestran gran habilidad y destreza en sus entrenamientos diarios.

Ellas, integran el equipo de patinaje artístico del Club Deportivo Potosino, donde entrenan e incrementan su preparación y experiencia.

Además, perfeccionan cada uno de sus movimientos, su técnica, estilo y piruetas para realizar rutinas perfectas.

Con la serie de ejercicios que realizan en sus entrenamientos, aportan interesantes beneficios a su salud.

Así, se preparan y concentran para participar y destacar en próximas competencias tanto a nivel interclubes como local, estatal y nacional; anhelan convertirse en campeonas y sumar triunfos a su trayectoria deportiva en esta disciplina que tanto les apasiona y atrae.

Eso sí, ¡gran energía!