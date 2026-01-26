TÉCNICA Y ESTILO
AUDACES PATINADORAS
Un grupo de audaces patinadoras sobre ruedas demuestran gran habilidad y destreza en sus entrenamientos diarios.
Ellas, integran el equipo de patinaje artístico del Club Deportivo Potosino, donde entrenan e incrementan su preparación y experiencia.
Además, perfeccionan cada uno de sus movimientos, su técnica, estilo y piruetas para realizar rutinas perfectas.
Con la serie de ejercicios que realizan en sus entrenamientos, aportan interesantes beneficios a su salud.
Así, se preparan y concentran para participar y destacar en próximas competencias tanto a nivel interclubes como local, estatal y nacional; anhelan convertirse en campeonas y sumar triunfos a su trayectoria deportiva en esta disciplina que tanto les apasiona y atrae.
Eso sí, ¡gran energía!
