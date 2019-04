Templos espectaculares de México

Estas edificaciones católicas son una muestra no solo de la historia, sino de la belleza arquitectónica que caracteriza a los templos construidos en México.

- Parroquia de San Miguel Arcángel

Es de las parroquias más fotografiadas en el mundo por su arquitectura y por encontrarse en el famoso San Miguel de Allende, Guanajuato. Su edificación se orquestó a la par de la fundación de la villa de San Miguel el Grande (en la actualidad llamado ´de Allende´), en 1555.

En 1649 sufrió un pequeño derrumbe y algunos deterioros, pero fue hasta 1709 que el arquitecto Marco Antonio Sobrarías la remodeló, agregándole un toque barroco. Por desgracia, "el deterioro de la parroquia continuó. Sin embargo, en 1880, el albañil Zeferino Gutiérrez Muñoz fue encomendado para restaurar la fachada.

"Gutiérrez Muñoz guardaba unos bosquejos de la Catedral de Colonia, en Alemania, y en ellos se basó. Trabajó durante 10 años y, al finalizar, entregó una fachada de estilo neogótico que, en un inicio, no fue del gusto de la población pero, poco a poco, resultó del agrado de la mayoría", asegura Sandra Hernández Bastida, quien viaja por toda la República para investigar más acerca de la construcción de las catedrales.

- Catedral Metropolitana de Guadalajara

"También es conocida como Catedral de la Asunción de María Santísima, ya que es consagrada a ella. Se construyó en 1561 por orden de Felipe II, rey de España.

"La historia señala que, en 1574, vecinos de la catedral lanzaron disparos al aire y algunos cayeron en el templo, lo cual provocó un incendio y varios daños. Por ello, en 1618, el arquitecto Martín Casillas lo reconstruyó", comparte Patricia Solís Arredondo, doctora en Historia del Arte.

Luego, en 1818 y 1849, dos sismos derrumbaron las torres y dejaron en mal estado la catedral, aunque para 1854, las torres estaban de pie nuevamente. El principal material de este santuario jalisciense es la cantera rosa y en él se observa una fusión de estilos, sobre todo de arte barroco, gótico y neoclásico.

En su interior se encuentran altares a Nuestra Señora de la Asunción, a la Virgen de Zapopan y a Nuestra Señora de los Dolores.

- Catedral de Morelia

Las obras en la capital michoacana abarcaron 84 años (de 1660 a 1744) y estuvieron a cargo del arquitecto italiano Vicencio Barroso de la Escayola. Fue dedicada a la "transfiguración del Señor". Por eso, en su fachada se aprecia un relieve del pasaje bíblico, influenciado por el estilo barroco.

"Sus dos torres tienen una altura de 66.8 metros, y son de las más altas en México. En su interior, llama la atención su aire churrigueresco y el impresionante órgano tubular de cuatro mil 600 flautas, traído de Alemania.

"Otro atractivo es su manifestador de oro y plata donde se coloca el Santísimo Sacramento en las fiestas. Por otro lado, en la impactante iluminación de la catedral estuvo implicada la empresa que alumbró la Torre Eiffel, en París", cuenta Sandra Hernández Bastida, con doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es importante subrayar que la Catedral de Morelia es la única en nuestro país que está orientada hacia el norte y no al oriente, como las demás.

- Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México y es una de las obras más imponentes del país e, incluso, es la catedral más grande de Latinoamérica.

La primera piedra fue colocada en 1524 por orden de Hernán Cortés. Su construcción empezó formalmente en 1573 y concluyó hasta 1813, lo cual permitió una fusión de estilos propios de cada época. En su estructura se pueden apreciar toques del arte barroco, gótico, neoclásico y churrigueresco, principalmente.

"Está dedicada a la Asunción de la Virgen María. También es la sede de la Arquidiócesis Primada de México y cuenta con el nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO", explica Federico Salgado Lepe, arquitecto e investigador.

Durante su construcción atravesó por diversos obstáculos, uno de los más grandes era la superficie lodosa, ya que hasta ahí llegaba el lago de Texcoco. En 1629, una inundación detuvo la construcción, pero fue hasta 1667 que se concluyó la edificación de su interior.

"Está elaborada de cantera gris. En su interior hay 16 capillas en honor a diversos santos. Cuenta con cinco altares principales y con una impresionante colección de esculturas y pinturas.

"A través del tiempo, su conservación ha sido compleja, pues, debido a su peso, se ha hundido de manera paulatina. Cabe decir que debajo de esta catedral descansan los restos de algunos arzobispos de México", añade Salgado. En su exterior, presume cuatro fachadas, dos torres con campanario y 40 columnas. Desde hace algunos años, se organizan visitas a la torre para que locales y turistas conozcan de cerca la historia de este recinto.

- Templo de Santo Domingo de Guzmán

Localizado en la capital oaxaqueña, se edificó en 1552. Se trató de un proceso lento: en 1612, se colocó el retablo mayor; las torres quedaron listas en 1660; y la Capilla del Rosario, aproximadamente, entre 1724 y 1731.

"Al entrar en vigor las Leyes de Reforma, los dominicos fueron expulsados y el templo fue tomado en 1858, lo cual ocasionó daños a toda la estructura. Por eso, se mantuvo cerrado de 1865 a 1902", afirma la historiadora Sandra Hernández.

Posteriormente, se restauró y se cuidó su estilo barroco. Alberga diversas pinturas que representan el pasaje del Antiguo Testamento, así como un árbol genealógico de Santo Domingo de Guzmán. Asimismo, es sede del Jardín Etnobotánico de Oaxaca y del Centro Cultural de Santo Domingo.

- Catedral de Nuestra Señora de la Asunción

"Construida en 1537, en Tlaxcala. Tiene una sencilla fachada, de escasa decoración y solo dispone de una torre. Además, es la única que cuenta con la torre de su campanario apartada del conjunto conventual.

"Esta Catedral, de obra franciscana, en su origen fue edificada como el templo de San Francisco de Asís. No obstante, se le dio el nombramiento de catedral cuando se levantó la Diócesis", explica Joan Sáenz, historiadora del arte.

En su interior, el techo es de estilo mudéjar, el cual combina materiales de oro y madera.

- Santuario de Nuestra Señora de los Remedios

Situada en la cima de un cerro que cubre la Gran Pirámide, en la ciudad de Cholula, Puebla. Fue construida en 1594, aunque resultó con graves daños después del terremoto de 1864.

Una década más tarde se llevó a cabo su reconstrucción. "Sus bóvedas y muros albergan el estilo barroco. Su cúpula, en el exterior, es de talavera. Además, tiene pinturas alegóricas y una imagen de la Virgen de los Remedios", explica Joan Sáenz, propietaria de la agencia Amantes del Arte, la cual ofrece diversos recorridos por México.

Gracias a su ubicación, ofrece una vista increíble de toda Cholula y desde ahí se aprecia la belleza del volcán Popocatépetl.

- Catedral Basílica de Zacatecas

"Dedicada a la Virgen de la Asunción, esta catedral fue construida entre 1731 y 1752, pero se concluyó a principios del siglo XX. En 1993, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

"Hasta 1862, el Papa Pío IX le dio el rango de ´catedral´. Su fachada principal honra la Eucaristía; la torre sur, a la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Zacatecas; y la torre norte, al Santo Cristo", dice Joan Sáenz.

En su exterior se percibe de manera clara el estilo barroco, elaborado con cantera rosa. Entre sus columnas se encuentran esculturas en piedra de los apóstoles. Su interior es más discreto, con un aire neoclásico.

- Templo de Santa Prisca de Taxco

Es una de las construcciones católicas que tardaron menos tiempo (de 1748 a 1758) en edificarse. Las obras iniciaron por órdenes de don José de la Borda, un empresario minero de origen francés que llegó a Taxco, Guerrero, en 1716.

La arquitectura estuvo a cargo de Diego Durán y Cayetano de Sigüenza. En la fachada hay dos torres gemelas de estilo churrigueresco y, al interior del recinto, descansan nueve retablos cubiertos de oro e inspirados en el movimiento barroco novohispano. La capilla es de talavera. Por dentro, está lleno de simbolismos con una fusión entre escultura y pintura, obra de Miguel Cabrera.

"A esta edificación la rodea una leyenda: en el año 1751, durante su construcción, los albañiles y escultores tuvieron que descender de las torres debido a una fuerte tormenta, acompañada de aterradores relámpagos. El pueblo pensó que aquella construcción se vendría abajo. Sin embargo, encima del templo, se apareció Santa Prisca, quien, con sus manos contuvo los truenos y así salvó a los trabajadores y la edificación", cuenta Sandra Hernández Bastida.