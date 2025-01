TENDENCIAS DE BELLEZA 2025

Del “boyfriend makeup” a las cejas noventeras, la piel efecto porcelana y las pestañas estilo Twiggy, el 2024 estuvo marcado por tendencias de belleza que no solo inundaron las redes sociales, sino que también se consolidaron como los musts de la temporada.

Sin embargo, en un mundo donde la belleza evoluciona a la velocidad de un clic, la pregunta persiste: ¿cómo saber qué ya pasó de moda y qué será lo próximo en arrasar? Para ayudarte a navegar este dinámico universo, hemos recopilado los in and outs de la belleza para el 2025.

SUEÑOS PÚRPURA

Las sombras de ojos en tonos pastel son un guiño a la nostalgia, y esta temporada regresan con fuerza, reinventadas en su versión más atrevida: el púrpura. Este tono se ha convertido en un símbolo de una época que mezcla inocencia, sensualidad y audacia en perfecta armonía. El púrpura irradia una energía que va desde lo etéreo hasta lo poderoso, ofreciendo una versatilidad que se adapta tanto a un look minimalista como a uno cargado de dramatismo. Úsalas para crear un efecto monocromático combinando sombras y pestañas en la misma tonalidad, o acompaña este tono vibrante con delineados en negro profundo que realcen aún más su intensidad.

NATURALIDAD ETERNA

Este 2025, el blush reafirma su lugar como protagonista, pero con una evolución hacia el lado editorial. Di adiós al clásico rubor natural que cruza el puente de la nariz y dale la bienvenida a un acabado más audaz y moderno para el día a día. Opta por tonos durazno y anaranjados, y aplícalos con una brocha en los puntos altos de los pómulos, difuminándolo hacia las sienes y llevándolo hasta los párpados.

Esta técnica no solo estiliza el rostro, sino que también aporta un aire de sofisticación y frescura, evocando las tendencias de las pasarelas.

FLECO MÁS CORTO

El flequillo sigue siendo el protagonista indiscutible del mundo de la moda, y este nuevo año promete captar todas las miradas con su regreso en una versión más atrevida: corto y por encima de las cejas. Este estilo, que combina audacia con frescura, es una opción perfecta para quienes buscan un cambio impactante sin sacrificar la practicidad.

Versátil y fácil de peinar, este tipo de flequillo funciona con diferentes texturas de cabello y se adapta a cualquier ocasión, desde un look casual hasta uno más pulido. Además, para un efecto que enmarca el rostro y suaviza las facciones, no olvides pedir que dejen mechones más largos a los lados.

NARANJA

Los labios con subtonos naranjas están listos para robarse el protagonismo este año. Aunque este color ha sido temido y subestimado en el mundo de los labiales, dar con el tono perfecto puede convertirse en un auténtico “game changer” para tu look. Este labial, a menudo pasado por alto, tiene el poder de transformar tu rostro, haciéndote lucir más bronceada y saludable al instante. ¿La prueba? Hailey Bieber, quien frecuentemente opta por glosses en estas tonalidades. Para llevarlo al siguiente nivel, apuesta por un acabado metálico que aporte dimensión y modernidad. El tradicional gloss transparente ya es cosa del pasado. ¿Te animas a probarlos?

‘OUT’: MAXI DELINEADOS

Atrás quedaron los días en los que el delineado grueso y oscuro dominaba el maquillaje, escondiendo la esencia de la mirada.

Este 2025, la tendencia apuesta por la naturalidad, dejando de lado estilos que opacan tus facciones para dar paso a looks que realzan tu belleza innata. Opta por delineados ligeros y sombras suaves que iluminen tus ojos en lugar de esconderlos.

Un toque de máscara para definir las pestañas y una sombra en tonos neutros y luminosos son la mejor opción.

‘OUT’: NO EYEBROWS

Tras un par de años en los que las cejas decoloradas dominaron pasarelas, alfombras rojas y los feeds de las redes sociales, este año regresan en su versión más desenfadada y natural hasta la fecha. No hablamos de la icónica mirada al estilo Cara Delevingne, sino de un regreso a lo auténtico. Deja que crezcan, depila suavemente los pelitos extra, y péinalas en ángulo antes de fijarlas con gel.

Recuerda, tus facciones ya las han diseñado a su medida, así que es momento de mimarlas y dejarlas brillar en su forma más pura.

‘OUT’: WET LOOK

El wet look, aunque muchos lo consideran un clásico eterno, ha quedado atrás para dar paso a una nueva era de cabelleras sedosas y llenas de volumen. Este año, la tendencia se inclina hacia melenas como la de Sofia Richie: lujosa, saludable y, sobre todo, seca. Un cabello con movimiento natural, brillo y cuerpo. Si buscas un estilo que ofrezca más control, el peinado relamido hacia atrás sigue siendo una opción infalible. Este clásico atemporal, con su aire sofisticado y pulido, nunca pasa de moda.

‘OUT’: AL NATURAL

Con tantos glosses, lip oils, bálsamos e hidratantes, hemos abierto una caja de Pandora: la de los labios más naturales posibles. Pero esto no significa que haya que prescindir por completo de los productos. Un maquillaje natural no equivale a un maquillaje ausente. Si no saldrías de casa sin tu hidratante de labios, ¿por qué hacerlo sin un toque de color? El truco está en mantener la frescura y naturalidad, pero con un poco de vitalidad. Un bálsamo con color no solo hidrata, sino que añade un toque saludable y natural que nunca pasa desapercibido.