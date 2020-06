Test de diagnóstico coronavirus ¿cómo funciona?

La realización de test puede ayudar a una vuelta a la nueva normalidad más segura para evitar el contagio o un rebrote del coronavirus más virulento.

Te explicamos qué tipos de test hay y su fiabilidad.

Desde el principio de la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad Covid-19, hemos introducido en nuestras conversaciones habituales la necesidad de realizar test para la confirmación del diagnóstico de la enfermedad, mediante la muy nombrada ´PCR´.

POSITIVOS EN ANTICUERPOS

No sabemos o no tenemos claro qué pasa con los positivos en anticuerpos. ¿Nos da tranquilidad? Debemos recordar, insisten los expertos, que este virus es nuevo, no lleva el tiempo suficiente entre nosotros para anticipar con certeza cómo va a evolucionar y si haber pasado ya la enfermedad nos hace inmunes.

En realidad, estamos aprendiendo día a día.

PCR

Existen diferentes tipos de test para el diagnóstico de la Covid-19.

Fundamentalmente, distinguimos dos; PCR o reacción en cadena de la polimerasa.

Detecta el agente causal, es decir, el RNA, material genético, del coronavirus SARS-CoV-2 y nos ayuda a saber si el paciente está infectado y si puede ser contagioso.

Se realiza mediante la extracción de una muestra con un hisopo que se introduce en la nariz o en la boca del individuo para extraer una muestra nasofaríngea donde puede encontrarse el virus.

EXTRACCIÓN DE SANGRE

Test de anticuerpos.

Se realizan mediante la extracción de sangre completa, venopunción, o análisis de sangre capilar, punción digital.

Estos test miden si hay inmunoglobulinas contra el virus.

En caso positivo, es que el paciente ha estado en contacto con el coronavirus, haya tenido síntomas o no.

FIABLES

¿Cuáles son las más fiables?

Para conocer la fiabilidad de una prueba en Medicina debemos conocer la sensibilidad

y la especificidad.

La sensibilidad consiste en detectar positivos y la especificidad consiste en la posibilidad de confirmar que esos positivos realmente lo son, así como para poder diagnosticar negativos.

No hay ninguna prueba que sea 100% sensible y específica, ya que todas tienen

sus límites.

SENSIBILIDAD

La sensibilidad de la PCR es muy buena y depende, sobre todo, de si la muestra se ha recogido bien.

En cuanto a su especificidad es casi del 100%. Es decir, si encontramos RNA del virus en la muestra que se ha extraído del paciente significa que este individuo tiene la Covid-19.