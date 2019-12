Tips para cuidar de tu mascota en fiestas decembrinas

La Navidad está cerca y en esta época las casas se adornan para recibir las fiestas decembrinas en familia, incluyendo a esos fieles acompañantes que siempre están ahí para alegrarnos el día.

En esta temporada la paz ilumina los hogares mexicanos, pero hay que recordar los riesgos que implica para las mascotas decorar con luces navideñas, esferas de cristal, así como los cambios de clima, el exceso de alimento y dejarlos solos por mucho tiempo.

Un dueño responsable debe saber cómo prevenir accidentes y procurar el bienestar de su perro. Por ello, la compañía de servicios caninos DogHero, ofrece consejos para vivir la navidad acompañado de tu mascota libre de preocupaciones.

-Aleja los adornos: Los perros tienen una curiosidad nata por acercarse a las cosas. Luces, esferas, cables, son algunos objetos que pueden resultarles atractivos para divertirse, pero también pueden ser mortales si pasa un accidente. Lo más recomendable es asegurar al piso o paredes los cables o extensiones con cinta adhesiva y sustituir los objetos que pueden lastimarlos por plástico; incluso es una buena opción adornar con encaje, listones y materiales reciclados.

-Mantenlo calmado: En estas fechas la pirotecnia está por todas partes. Los fuegos artificiales provocan estrés y ansiedad que ponen en riesgo la salud del perro. Para mantenerlo calmado, es necesario acondicionar un espacio donde los estallidos no se escuchen tan fuerte. Usa el método Tellington Touch de vendaje para que sienta ligera presión y confort en su cuerpo; considera que en la forma en que tú reaccionas, el pequeño reaccionará, por lo que es muy importante hacerlo sentir seguro.

-Revisa lo que come y bebe: Algunos de los tradicionales preparativos navideños como el ponche, frutos secos y uvas son dañinos para la salud del perro. Durante las cenas de navidad y Año Nuevo debes cuidar que no consuma alimentos altos en azúcares, fósforo y grasas, ya que son causantes de diarrea, vómito, daños dentales y nerviosos. Evita darle comida del recalentado, y sobre todo, no permitas por ningún motivo que tus invitados dejen a su alcance las bebidas alcohólicas.

-No lo dejes solo: Tras un año de mucho trabajo, es válido salir a vacacionar unos días. Sin embargo, debes procurar que tu pequeño se quede con alguien de confianza o en algún alojamiento antes que dejarlo completamente solo. Recuerda que en estas fechas está más expuesto a sufrir un accidente.

-No lo dejes a la intemperie: El frío es una constante en esta época. Ante los primeros síntomas que veas en tu perro como temblores, prolongación del sueño, letargo y que duerma en forma de bola para calentarse, debes estar preparado. Haz una cama con un par de mantas cálidas para mantenerlo alejado de la exposición al frío.

-Vigila las rutas de escape: Serán noches con mucho movimiento y ruidos. Ante las alteraciones a su rutina discutía, es posible que tu cachorro intente escapar. Sé precavido, mantén puertas y ventanas cerradas y pide a quienes te acompañan que sean cuidadosos con eso.

-No lo expongas al estrés: Procura que su rutina no se vea tan afectada. No olvides vigilar a los niños, ya que tras su interés por abrazar y jugar con el can, la reacción puede ser riesgosa. Es importante respetar el espacio del perrito.