Todo lo que debes saber sobre la celebración de Año Nuevo en Nueva York

Lo has visto en muchísimas películas, tal vez conoces a una persona que desee o haya estado ahí y, muy seguramente, tienes una imagen mental clara de la "caída de la bola" en Times Square. Es la máxima celebración de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York y reúne a un millón de personas aproximadamente en cada edición. Pero, ¿sabes exactamente qué sucede en esta fiesta y por qué? Aquí te lo decimos.

Todo sucede en Times Square, la famosa plaza donde la Séptima Avenida y Broadway convergen.

Se instala una esfera luminosa en la cima del One Times Square, rascacielos con 111 metros de altura; a principios del siglo pasado fue la sede del periódico New York Times. El 31 de diciembre, a las 6 de la tarde la bola asciende por encima del edificio a través de un tubo. Mientras sube hay efectos pirotécnicos y se activa la iluminación en la zona.

Un equipo de la organización Times Square Alliance entrega decenas de miles de accesorios para los asistentes al evento, entre sombreros, lentes y globos de colores para celebrar el Año Nuevo. Hay espectáculos cada hora, en el escenario principal y otros puntos cercanos. Entre los presentadores se encuentra el comediante Steve Harvey. Esta vez los shows musicales estarán encabezados por Alanis Morissette, Post Malone y X Ambassadors.

A las 11:59 comienza la cuenta regresiva de 60 segundos. El alcalde de Nueva York y un invitado especial presionan un botón que indica el descenso de la bola, cuyo recorrido se extiende durante el conteo. En esos 60 segundos, la bola cae por 21 metros.

En punto de las 12, las luces se apagan y las cifras del nuevo año aparecen en la cima de Times Square. Inmediatamente después comienza un show de fuegos artificiales y una tonelada de confeti (literalmente) cae sobre el público.

El confeti se obtiene a partir de los papelitos que miles de personas entregaron con sus deseos y resoluciones escritos en ellos; la convocatoria se hace durante casi todo diciembre, de manera presencial (pegando tu papelito en una pared que se coloca en Times Square) o mediante las redes sociales.

La "caída de la bola" se realiza en Nueva York desde 1907, pero la ciudad no inventó este concepto. En realidad existe desde 1833: en el Real Observatorio de Greenwich, en Inglaterra, una esfera descendía todos los días a la 1 en punto, para que los capitanes de los barcos cercanos pudieran programar sus cronómetros. Existieron unas 150 bolas similares alrededor del mundo, y algunas todavía se conservan. Por ejemplo, la del Observatorio Naval de Estados Unidos, en Washington DC.

La primera bola de Times Square estaba hecha de hierro y madera. Medía solo metro y medio de diámetro y pesaba 317 kilos. Para la llegada de 2020, la bola mide poco más de 3 metros y medio en diámetro y pesa más de 5 toneladas.

Solo en 2 ocasiones, en 1942 y 1943, no hubo ceremonia en Nueva York. Esto se debió a las restricciones de luz ocasionadas por la Segunda Guerra Mundial.

En números:

-2 mil 688 triángulos de cristal sirvieron para cubrir la esfera.

-32 mil 256 luces LED se utilizan para la bola.

- Esa cantidad se divide en "módulos" con 12 luces rojas, 12 azules, 12 verdes y 12 blancas.