"TORNEO DE LA AMISTAD"
CELEBRAN SAN VALENTÍN JUGANDO GOLF
Galeria
Un grupo de perseverantes jugadoras participaron en el "Torneo de La Amistad", que se llevó a cabo en La Loma Residencial & Club de Golf.
Así, las participantes fortalecieron lazos de afecto que les unen desde hace varios años, gracias a esta disciplina deportiva que practican con constancia y entrega.
La acción en el campo inició por la mañana.
Disfrutaron de un agradable encuentro en el green, donde compartieron interesantes anécdotas y sumaron experiencias a su trayectoria en esta disciplina deportiva que tanto les atrae.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras, en una cálida comida.
no te pierdas estas noticias