"TORNEO DE LA AMISTAD"

CELEBRAN SAN VALENTÍN JUGANDO GOLF

Por Maru Bustos PULSO

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A

Un grupo de perseverantes jugadoras participaron en el "Torneo de La Amistad", que se llevó a cabo en La Loma Residencial & Club de Golf.

Así, las participantes fortalecieron lazos de afecto que les unen desde hace varios años, gracias a esta disciplina deportiva que practican con constancia y entrega.

La acción en el campo inició por la mañana.

Disfrutaron de un agradable encuentro en el green, donde compartieron interesantes anécdotas y sumaron experiencias a su trayectoria en esta disciplina deportiva que tanto les atrae.

El torneo finalizó con la premiación a las triunfadoras, en una cálida comida.

