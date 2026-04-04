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Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

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Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

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"TORNEO DE LOS QUEDADOS"

EXPERIENCIA Y PRECISIÓN EN EL GOLF

Por Maru Bustos PULSO

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
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Entre los más apasionados al golf, las acciones resultaron interesantes en el "Torneo de Los Quedados".

En el Club Campestre de San Luis se encontraron expertos bastoneros, quienes demostraron su habilidad, destreza, estilo y temple.

Compartieron mañanas que resultaron interesante, plenas de acción, experiencias y anécdotas para recordar.

Al final, los más perseverantes alcanzaron el triunfo, ante el reconocimiento de sus compañeros, quienes reconocieron su entrega.

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