Entre los más apasionados al golf, las acciones resultaron interesantes en el "Torneo de Los Quedados".

En el Club Campestre de San Luis se encontraron expertos bastoneros, quienes demostraron su habilidad, destreza, estilo y temple.

Compartieron mañanas que resultaron interesante, plenas de acción, experiencias y anécdotas para recordar.

Al final, los más perseverantes alcanzaron el triunfo, ante el reconocimiento de sus compañeros, quienes reconocieron su entrega.

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