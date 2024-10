Dra. Bertha Acevedo, una vida dedicada al servicio comunitario y la lucha por derechos de las mujeres.

San Luis Potosí.- En la década de los 60 ingreso a la Facultad de Medicina en la Universidad de San Luis Potosí, en una época en la que la cuota femenina era muy menor: cuatro mujeres y 18 hombres en su generación. En ambiente culturalmente cargado de machismo, Bertha Acevedo sobresalió y fomento siempre los derechos de las mujeres, tomando como ejemplo a la Dra. María de Jesús Uresti, primera mujer medica de San Luis Potosí.

En 1967 fue llamada a cursar la Maestría en Salud pública y Administración Medica, en el Instituto Nacional de Salud pública perteneciente a la Secretaria de Salubridad y Asistencia Pública, para continuar su preparación en esa área, hasta entonces incipiente en el país.

En 1968, se incorporó a los Servicios Coordinados de Salud Publica en el estado, en ese mismo año contrajo matrimonio con el también destacado medico , Benjamín Moncada González, conformando así una dupla medica de referencia en San Luis Potosí.

También fungió como epidemióloga de Centro de Salud de Xochimilco y fue asesora para el Distrito Federal al encargarse de unidades médicas de esa zona.

En los años 70, participo en la supervisión y consulta en los servicios de salud del Hospital Billings, en la Universidad de Chicago, Illinois.

El matrimonio Moncada-Acevedo recibió distintas ofertas para quedarse en Estados Unidos a continuar su labor médica, sin embargo, decidieron regresar y contribuir a la mejora del sistema educativo y de salud en México.

En 1974, ya instalados en la ciudad de San Luis Potosí, trabajó como epidemióloga y supervisora estatal de los Servicios de Medicina Preventiva en IMSS. También fue nombrada para acciones de Salud Pública con el equipo Nacional del Seguro Social de Nicaragua (que entonces se encontraba en plena revolución Sandinista y crisis de salud) por lo cual, visito zonas de conflicto en aquel país.

La Dra. Acevedo también realizo una estancia médica en Baltimore y se desempeñó como médica del Sistema de Salud publica en el Departamento de Salud del Gobierno en Baltimore, Maryland.

Entre 1976 y 2003 se desempeñó como Coordinadora Delegacional de los Servicios de Salud para el Estado de San Luis Potosí en el IMSS.

En más de treinta años , realizo incontables viajes a las profundidades del estado, interminables horas en sinuosas carreteras para llegar a comunidades apartadas , regiones generalmente olvidadas de la Huasteca y del Altiplano, adonde llevaba atención medica, prevención y capacitación para la salud de los potosinos.

Otra labor muy importante fue la coordinación e implementación de campañas de vacunación y de prevención de enfermedades transmisibles, como la poli, el sarampión y el dengue y tuvo una destacada participación en el manejo y educación de la epidemia del SIDA en los años 80 y 90.

La Dra. Acevedo complemento su actividad medica en la docencia como profesora en Salud Publica para médicos de pregrado, postgrado y de enfermería en el IMSS, H. Central y la UCSLP.

Fue miembro desatacada y expresidenta de la Sociedad Potosina de Estudios Médicos (S.P.E.M) Y DEL Colegio de Mujeres Medicas, A.C ( C.M.P.A.C)

Hace unos meses en las postrimerías de si vida, el Congreso del Estado le otorgo el reconocimiento Matilde Cabrera 2024 por su amplia trayectoria y significativa contribución al bienestar de la población, especialmente para las mujeres potosina.

Conocida por su generosidad y gentileza, fue una fotógrafa entusiasta, apasionada de los libros, los boleros, el baile de salón y la oratoria.

Citaba con frecuencia un proverbio que decía: en la vida hay tres cosas que no vuelven: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida y al recibir este año su reconocimiento agrego no dejemos de rescatar y apoyar a las mujeres y al sistema de salud en México y no perdamos la esperanza y no perdamos la oportunidad"