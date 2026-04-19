UNIÓN Y ARMONÍA

El Colegio Sagrado Corazón celebró en San Luis Potosí "140 años Cantando Juntos, 1886-2026" con una cálida reunión.

El festejo reunió a exalumnos de todas las generaciones, quienes expresaron su alegría por el feliz encuentro, que se realizó por la noche en el patio del mismo plantel educativo.

Para el concierto, los participantes formaron sus coros e interpretaron canciones emblemáticas del colegio de sus generaciones y de sus épocas de estudiantes.

Durante las presentaciones musicales, los asistentes convivieron y disfrutaron de deliciosos snacks.

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Así, los ex compañeros recordaron divertidas anécdotas con enormes sonrisas.